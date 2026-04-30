சனி உதயத்தால் 5 ராசிகளுக்கு மெகா லக்: முடிவுக்கு வரும் கஷ்ட காலம்

Sani Udhayam Rasi Palangal: சனி பகவான் தற்போது உதயமாகியுள்ளார். இது 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
Sani Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சனி பகவான் மனிதர்களின் செயல்களுக்கான விளைவுகளை வழங்கும் நியாய கிரகமாகப் போற்றப்படுகிறார். சனியின் நிலை பலவீனமாக இருக்கும்போது, பணிகள் தடைபடுகின்றன, இடர்பாடுகள் எழுகின்றன, மனம் அமைதியற்றுத் தவிக்கிறது. இருப்பினும், சனியின் சஞ்சாரப் பாதை மாறி, அவர் உதயமான உடனேயே, இத்தகைய சூழல்கள் படிப்படியாகச் சீரடையத் தொடங்குகின்றன.
மார்ச் 13 முதல் சனி பகவான் அஸ்மன நிலையில் இருந்தார். ஏப்ரல் 22 அன்று அவர் உதயமாகியுள்ளார். சனி பகவானின் உதயம் மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
சனி உதயத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு சனி பகவானின் இந்த நிலை சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும்.
ரிஷபம்: ஜோதிடக் கோட்பாடுகளின்படி, சனியின் உதயம் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பெருமளவிலான நல்வாய்ப்புகளைப் பொழிவதாக அமையும். நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருக்கும் பதவி உயர்வுகள் அல்லது பணியிடத்தில் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் தற்போது வேகம் பிடிக்கத் தொடங்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. கடந்தகால முதலீடுகள் மூலம் லாபமும் ஈட்டப்படலாம். குடும்பச் சொத்து அல்லது பூர்வீகம் சார்ந்த தகராறுகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கும் சூழல் சாதகமாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, மன அமைதி கிட்டும்.
மிதுனம்: சனியின் உதயம் மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும் மிகவும் மங்களகரமானதாக அமையும். இது பணி, தொழில் மற்றும் நற்பெயர் ஆகிய துறைகளில் சிறப்பான பலன்களைத் தரும். இக்காலகட்டம் உங்கள் தொழில் பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையக்கூடும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. கடந்த காலத்தில் நீங்கள் மேற்கொண்ட கடின உழைப்பிற்கான பலன்களை இப்போது அறுவடை செய்வீர்கள்.
தனுசு: சனி பகவானின் உதயம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். குழந்தைகல் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் தனுசு ராசிக்கார்ரகளுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். தொழிலில் லாபம் அதிகமாகும். பண வரவு பெரிய வகையில் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: சனி உதயம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கக்கூடும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீங்கள் மேற்கொண்ட கடின உழைப்புக்கான பலன்கள் இப்போது கைகூடத் தொடங்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடனான உறவு மேம்படும். தற்போது கிரக நிலைகள் சாதகமாக உள்ளன.
கும்பம்: கும்ப ராசியினருக்கு சனி உதயமாகும் இந்த சனி பெர்ச்சி வாழ்வில் பல நிவாரணங்களை அளிக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயம் அல்லது முடங்கிய நிதியை மீட்டெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் பேச்சு மற்றும் ஆளுமையின் தாக்கம் தீவிரமடைந்து, முன்பு தடம் மாறியிருந்த பணிகள்கூட வெற்றிகரமாக நடைபெறும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சனி பகவானின் கருணை பார்வை கிடைத்து, வாழ்வில் சுப பலன்கள் கிடைக்க தினமும் கோளறு பதிகம், சனி சாலிசா, ஹனுமான் சாலிசா ஆகியவற்றை பாராயனம் செய்வது நல்லது.
இவை மட்டுமல்லாமல், ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவும் நபர்களை சனி பகவான் அதிகம் சோதிப்பதில்லை. ஆகையால், உணவு, உடல், பிற தேவையான பொருட்கள் ஆகியவற்றை நலிந்தவர்களுக்கு தானம் செய்வது நல்லது.
