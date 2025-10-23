EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி டென்ஷன் இல்லாமல் பென்ஷன் கிடைக்கும்

EPFO New Rules 2025: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய முறையில் சமீபத்தில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை செயல்முறையை இன்னும் எளிதாக்கியுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPS Pensioners: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்கவும், செயல்முறையை எளிதாக்கவும் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎஃப்ஓ புதிய விதிகளை அமைக்கிறது. பழைய விதிகளில் மாற்றங்களையும் செய்கிறது. சமீபத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய 5 சீர்திருத்தங்கள் பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறார்கள். நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை டெபாசிட் செய்கிறது. ஊழியர்கள் பங்களிக்கும் தொகை இபிஎஃப் கணக்கிலும், நிறுவனத்தின் தொகை இபிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் கணக்குகளிலும் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றன.
EPFO -இன் புதிய சீர்திருத்தங்கள், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பிரச்சனைகளை குறைத்து, வசதிகளை அதிகரித்து, ஓய்வூதிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்து, EPS இல் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
EPFO மூலம் அளிக்கப்படும் EPS ஓய்வூதியத் தொகையை திரும்பப் பெறுதற்கான விதிகளில் EPFO ஒரு பெரிய திருத்தத்தைச் செய்துள்ளது. இனி, ஒரு ஊழியர் தனது வேலையை விட்டு வெளியேறினால் அல்லது வேலை பறிபோனால், 36 மாதங்கள் (3 ஆண்டுகள்) முடிந்த பின்னரே EPS தொகையை எடுக்க முடியும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய கட்டண முறை (Centralized Pension Payment System) அறிமுகம் ஆகியுள்ளது. இதன் கீழ், ஓய்வூதியதாரர்கள் PPO (ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு உத்தரவு) எங்கு வழங்கப்பட்டாலும், நாட்டில் உள்ள எந்த வங்கிக் கிளையிலிருந்து வேண்டுமானாலும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். இதனால் ஓய்வூதிய வழங்கல் விரைவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். செயல்முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையும் இருக்கும்.
மக்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதில் எந்தப் பிரச்சினையையும் எதிர்கொள்ளாதபடி, EPFO ஊழியர்களுக்கான அதன் சேவைகளைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்து வருகிறது. இதன் விளைவாக, படிவங்களை நிரப்புதல், ஆவணங்களைப் பதிவேற்றுதல் மற்றும் ஒப்புதல் போன்ற அனைத்து ஓய்வூதியக் கோரிக்கை செயல்முறைகளையும் EPFO வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் முடிக்க முடியும். முன்பு, இவற்றுக்கு அலுவலகங்களில் நீண்ட வரிசைகளில் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.
ஒரு ஊழியர் வேலைகளை மாற்றினால், அவர்களின் ஓய்வூதியத்தில் எந்த இழப்பும் ஏற்படாது என்று EPFO தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. அவர்களின் பழைய பதிவு புதிய நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்படும், இதனால் அவர்கள் தொடர்ந்து ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியும்.
EPFO அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்பையும் அதிகரித்துள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. EPS-க்கு அதிக சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பங்களித்து, EPFO-வால் பங்களிப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஊழியர்கள் இப்போது அதிக ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறுவார்கள் என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்படுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை நாட பரிந்துரைக்கப்பட்கின்றது.