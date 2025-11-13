ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் குவித்து.. ஒரு கோப்பையை கூட வெல்லாத 5 நட்சத்திர வீரர்கள்!

IPL Top Run Scorers Without Trophy: ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்து தனது அணி இறுதி கட்டம் வரை அழைத்த சென்று கோப்பையை வெல்லாத 5 நட்சத்திர வீரர்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
கே.எல். ராகுல்: நவீன கிரிக்கெட்டில் மிகவும் நிலையான மற்றும் ஸ்டைலான பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவர் கே.எல். ராகுல். 2013 ஆம் ஆண்டு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியுடன் தனது ஐபிஎல் பயணத்தைத் தொடங்கினார், பின்னர் ரூ.10 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.
5 அணிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ராகுல்: ராகுல் இதுவரை ஐந்து ஐபிஎல் அணிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் இதுவரை ஒரு கோப்பையை கூட வெல்லவில்லை. 145 போட்டிகளில், அவர் 46.21 சராசரியாகவும், 136.03 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டிலும் 5222 ரன்கள் எடுத்துள்ளார், எல்லா நேரத்திலும் அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்களில் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ்: உலக கிரிக்கெட்டின் "மிஸ்டர் 360°" என்று அழைக்கப்படும் ஏபி டிவில்லியர்ஸ், ஐபிஎல்லின் மிகப்பெரிய ஐகான்களில் ஒருவராகத் தொடர்கிறார். 2008 ஆம் ஆண்டு டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியுடன் தனது ஐபிஎல் வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அவர், பின்னர் பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியின் முகமாக மாறினார்.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ் ஒரு துரதிர்ஷ்டசாலி: 184 போட்டிகளில், அவர் 39.71 சராசரியாக 5162 ரன்கள் எடுத்தார், ஆண்டுதோறும் தனது போட்டியை வென்றெடுக்கும் இன்னிங்ஸால் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். ஆனால் இதுவரை ஒரு ஐபிஎல் கோப்பையை கூட வெல்லவில்லை.
கிறிஸ் கெய்ல்: "யுனிவர்ஸ் பாஸ்" என அழைக்கப்படும் கிறிஸ் கெய்ல் தனது சிக்சர்களால் பல சாதனைகளை படைத்தவர். 2013 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் போட்டியில் 30 பந்துகளில் சதம் அடித்து, அதிவேக ஐபிஎல் சதம் அடித்தவர் என்ற சாதனையை கெய்ல் படைத்துள்ளார். 142 போட்டிகளில் விளையாடி, 4965 ரன்கள் எடுத்தார், ஆனால் ஒருபோதும் ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை.
சஞ்சு சாம்சன்: சஞ்சு சாம்சன் 2013 ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக இளம் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டராக ஐபிஎல்லில் அறிமுகமானார். 176 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடிய இவர், 4704 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். ஆனால் இதுவரை ஒரு ஐபிஎல் கோப்பையை கூட வெல்லவில்லை.
ரிஷப் பந்த்: பயமற்ற பேட்டிங்கிற்கு பெயர் பெற்ற ரிஷப் பந்த், 2016 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் அறிமுகமானார். 2025 ஆம் ஆண்டில், எல்எஸ்ஜியால் ரூ.27 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட பிறகு, அவர் மிகவும் விலையுயர்ந்த ஐபிஎல் வீரரானார். பன்ட் 125 போட்டிகளில் 3553 ரன்கள் எடுத்துள்ளார், ஆனால் ஐபிஎல் பட்டம் இன்னும் அவருக்குக் கிடைக்கவில்லை.