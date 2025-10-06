அரசு ஊழியர்களுக்கு எகிறும் சம்பளம்: அடுத்தடுத்து கிடைத்த 5 தீபாவளி பரிசுகள்

Diwali Gift For Employees: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? இந்த தீபாவளி உங்களுக்கு அமர்க்களமாக இருக்கவுள்ளது. உங்களுக்கான 5 தீபாவளி பரிசுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த முறை தீபாவளி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த முறை அவர்களுக்கு டிஏ உயர்வு, ஊதிய உயர்வு, டிஏ அரியர், தீபாவளி போனஸ், 8வது ஊதியக்குழு உருவாக்கம் என 5 நற்செய்திகள் கிடைக்கின்றன. இவற்றின் காரணமாக அவர்களது நிதி நிலை கணிசமாக உயரவுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 3% அதிகரிப்புக்க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விலைவாசி உயர்வை ஈடுசெய்ய, அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியம் தற்போதுள்ள 55% விகிதத்திலிருந்து 58% ஆக அதிகரிக்கும் வகையில் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி உயர்வு ஜூலை 01, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று அமைச்சரவைக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்திய 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வுக்கு பிறகு, குறைந்தபட்ச அகவிலைப்படி மாதம் ரூ.10,440 ஆக உயர்கிறது. அதாவது, ரூ.18,000 அடிப்படை ஊதியம் உள்ள லெவல் 1 ஊழியர்களின் ஊதியத்துடன் அகவிலைப்படி தொகையாக இனி ரூ.10,440 கிடைக்கும்.
லெவல் 1 (குறைந்தபட்ச சம்பளம்) ஊழியர்களுக்கான டிஏ உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம். டிஏ உயர்வு= 3% / தற்போதைய டிஏ= 58% / மாதாந்திர அடிப்படை சம்பளம்= ரூ.18,000 / மாதத்திற்கு உயர்வு (ரூ.18,000 இல் 58%)= ரூ.10,440. குறைந்தபட்ச அகவிலை நிவாரணம் ரூ.5,220/மாதமாக உயர்கிறது. இதற்கான கணக்கீடு: டிஆர் உயர்வு= 3% / தற்போதைய டிஆர்= 58% / மாதாந்திர அடிப்படை ஓய்வூதியம்= ரூ.9,000 / மாத உயர்வு (ரூ.9,000 இல் 58%)= ரூ.5,220
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜூலை 1, 2025 முதல் DA மற்றும் DR நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவார்கள். அக்டோபர் மாத சம்பளத்தில் நிலுவைத் தொகையுடன், நிலை-1 ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை ரூ.1,620 ஆக இருக்கும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டையும் போலவே இந்த ஆண்டும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குரூப் சி மற்றும் நான்-கெசட்டட் குரூப் பி ஊழியர்கள் 30 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு இணையான "அட்-ஹாக் போனஸ்" பெறுவார்கள் என்று நிதி அமைச்சக உத்தரவு மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தத் தொகை ரூ.6,908 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக 8வது ஊதியக் குழுவின் அகலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஜனவரியில் இதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டாலும் இது இன்னும் முறையாக அமைக்கப்படவில்லை.
தீபாவளிக்கு முன்னதாக 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுபினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் குறிப்பு விதிமுறைகளும் இறுதி செய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அப்படி நடந்தால், அதற்கு பிறகு இதற்கான பணிகள் சூடு பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும்.
அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்பால் கருவூலத்தில் ஏற்படும் ஒருங்கிணைந்த தாக்கம் ஆண்டுக்கு ரூ.10083.96 கோடியாக இருக்கும். இது சுமார் 49.19 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 68.72 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும். தீபாவளிக்கு முன்னதாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள இந்த 5 பரிசுகள் நிதி நிலையில் ஏற்றத்தையும் நீண்ட நாள் பலன்களையும் அளிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.