/கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்கு பின் பெரிய ஷாக் இருக்கு... ஓய்வுபெறும் இந்த 5 வீரர்கள்...

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடருடன் ஓய்வை அறிவிக்க இருக்கும் 5 நட்சத்திர வீரர்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
=
கில்லர்மோ ஓச்சோவா (மெக்ஸிகோ): 40 வயது கோல்கீப்பரான இவருக்கு இது 6வது உலகக் கோப்பை ஆகும். தேசிய அணியில் இருந்தும், தொழில்முறை கால்பந்து விளையாட்டில் இருந்தும், தேசிய அணியில் இருந்தும் முழுமையாக ஓய்வுபெறப்போவதாக பகிரங்கமாக அறிவித்துள்ளார்.
திபாட் கோர்டோயிஸ் (பெல்ஜியம்): தற்போது ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், பெல்ஜியம் அணியின் கோல்கீப்பர் ஆவார். இதுவே அவரது கடைசி தொடர் என்றும் அவர் பலமுறை மறைமுகமாக வெளிப்படுத்தி உள்ளார். இவருக்கு வயது 34..
லூகா மோட்ரிக் (குரேஷியா): ரியல் மேட்ரிட் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், Ballon d'Or விருதை வென்றவரும் ஆவார். 40 வயது மிட் பீல்டரான இவருக்கு இதுதான் கடைசி உலகக் கோப்பை ஆகும்.
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (போர்ச்சுகல்): 41 வயதான இவர் தான் விளையாடும் கடைசி சர்வதேச தொடர் இதுதான் என முன்னரே அறிவித்துவிட்டார். இது அவரது 6வது உலகக் கோப்பை தொடராகும்.
லியானல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா): 38 வயதான இவர் கடைசியாக நடந்த பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் தனது அணிக்காக சாம்பியன்ஷிப்பை வென்று கொடுத்தார். இவருக்கும் இது 6வது உலகக் கோப்பை. இதுவே இவருக்கும் கடைசி தொடராக இருக்க வாய்ப்புள்ளது