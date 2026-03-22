ஐபிஎல்லில் இந்த 5 சாதனைகளை எந்த ஒரு வீரராலும் இனி முறியடிக்க முடியாது!

ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 18 சீசன்களாக பல புதிய சாதனைகளை உலக கிரிக்கெட்டிற்கு வழங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை படைக்கப்பட்ட சாதனைகளில், எந்தவொரு வீரராலும் இனி முறியடிக்கவே முடியாத 5 இமாலய சாதனைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் 200க்கும் மேற்பட்ட டிஸ்மிஸல்களை செய்த ஒரே விக்கெட் கீப்பர் என்ற வரலாற்று சாதனையை எம்.எஸ். தோனி வைத்துள்ளார். தோனியின் இந்த சாதனையை எந்தவொரு விக்கெட் கீப்பராலும் இனி எட்டி பிடிக்க முடியாது.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி 8,661 ரன்களுடன் அசைக்க முடியாத முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக ரோகித் சர்மா 7,046 ரன்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறார். கோலியின் இந்த சாதனையை இப்போதைக்கு வேறு யாராலும் முறியடிக்க முடியாது.
2016ம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் விராட் கோலி 973 ரன்களை குவித்து மாபெரும் சாதனை படைத்தார். ஒரு சீசனில் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடித்த அதிகபட்ச ரன்கள் இதுதான். இந்த சாதனை முறியடிக்கப்படுவது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக மட்டும் விராட் கோலி இதுவரை 267 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். ஒரு வீரர் ஒரே அணிக்காக இவ்வளவு போட்டிகளில் விளையாடியிருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும். இந்த சாதனையும் முறியடிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை.
ஐபிஎல் தொடங்கப்பட்ட 2008ம் ஆண்டு முதல் கடந்த 18 சீசன்களாக விராட் கோலி ஆர்சிபி அணிக்காக மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். தற்போது 19வது சீசனிலும் அவர் களமிறங்க உள்ளார். கோலியின் இந்த சாதனையை முறியடிக்க முடியாது.
நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணிக்கு இது 19வது சீசனாகும். சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளும் கோப்பையை தக்கவைத்துள்ள நிலையில், இந்த முறை அந்த பட்டியலில் ஆர்சிபி இணையுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.