  • உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பை - ஓர் பார்வை!

உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பை - ஓர் பார்வை!

Five Young Players: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நிச்சயம் உற்றுநோக்க வேண்டிய ஐந்து இளம் வீரர்கள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். 

ICC World Cup 2026: 20 அணிகள் மோதிக்கொள்ளும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை திருவிழா தொடங்கிவிட்டது. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறும் இத்தொடர் நிச்சயம் பல இளம் வீரர்களுக்கான முக்கிய தொடராக இருக்கும். அந்த வகையில், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், வல்லுநர்கள் உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
டி20 தான் கிரிக்கெட்டில் இளமையான பார்மட்டாகும். டெஸ்ட், ஓடிஐ தொடருக்கு பின் டி20 கிரிக்கெட் வந்ததால் மட்டும் அது இளமையானது இல்லை, பல இளம் வீரர்களுக்கான களத்தை உருவாக்கிக் கொடுத்ததாலும்தான் அது இளமையான பார்மட்டாக திகழ்கிறது.

பிப்.7இல் தொடங்கும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரும் பல்வேறு இளம் வீரர்களுக்கான புதிய களத்தை அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இந்த டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் கிரிக்கெட் உலகமே உற்றுநோக்கும் ஐந்து இளம் வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.  

ஜேக்கப் பெத்தல்: இங்கிலாந்து அணி இதுவரை இரண்டு முறை கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. மூன்றாவது முறையாக கோப்பையை வெல்ல இம்முறை தீவிரம் காட்டும். இந்திய அணிக்கு நிகராக பலம் வாய்ந்த அணியாக இங்கிலாந்து திகழ்கிறது, குறிப்பாக அதன் அதிரடி பேட்டிங். அதில், ஜேக்கப் பெத்தலும் முக்கிய இடத்தை பிடிக்கிறார். இவரது மிடில் ஆர்டர் அதிரடி பேட்டிங் மட்டுமின்றி இடதுகை சுழற்பந்துவீச்சும் இங்கிலாந்து அணிக்கு பெரியளவில் உதவும்.

மதீஷா பதிரானா: பேபி மலிங்கா என்றழைக்கப்படும் பதிரானா தான் இலங்கை அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்கிறார். இலங்கை நாக்-அவுட் போட்டிகளுக்கு தகுதிபெற வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் பதிரானா பட்டையை கிளப்ப வேண்டும். இலங்கை அணி தனது சொந்த மண்ணில் வேறு விளையாடுவதால் பதிரானாவுக்கும் அது சாதகமாகும்.   

குவேனா மஃபாகா: தென்னாப்பிரிக்காவின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்களில் இவரும் ஒருவர். இவரது வேரியேஷன்கள் பெரிதும் பாராட்டத்தக்கது. ஐபிஎல் உள்ளிட்ட பல்வேறு டி20 லீக் தொடர்களில் கலக்கி வருகிறார், தனக்கென தனி இடத்தையும் பிடித்து வருகிறார். ஆனால் இவருக்கு வயது 19 தான் ஆகிறது.   

டெவால்ட் பிரெவிஸ்: தென்னாப்பிரிக்காவின் மிடில் ஆர்டரில் இவர் மிகப்பெரும் பலமாக இருக்கிறார். ஐபிஎல் தொடரில் இவர் சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடுகிறார். கடந்த ஓராண்டாகவே இவர் உச்சக்கட்ட பார்மில் உள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பையில் தென்னாப்பிரிக்கா கோப்பையை நெருங்குவதற்கு பிரெவிஸின் அதிரடி முக்கியமாகும்.   

அபிஷேக் சர்மா: 25 வயதான இவர் இந்திய அணியின் அதிரடி ஓபனராக விளங்கி வருகிறார். 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின், இந்திய அணி அனைத்து டி20ஐ தொடர்களையும் வெல்ல அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியும் முக்கிய காரணமாகும். இந்த தொடரில் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி தொடர்ந்தால் வரலாற்றில் முதல்முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையை நடப்பு சாம்பியன் அணி வெல்லும்.   

