51 லட்சம் சிலிண்டர் டெலிவரி... அதுவும் ஒரே நாளில்... நோ LPG தட்டுபாடு!

LPG Cylinder: இந்தியாவில் LPG சிலிண்டர் தட்டுபாடு இருப்பதாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியான நிலையில், மத்திய அரசு இதுகுறித்து உரிய விளக்கங்களை அளித்துள்ளது.
இந்தியா முழுவதும் ஒரே நாளில் 51 லட்சத்திற்கும் அதிகமான LPG சிலிண்டர்கள், விநியோகிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது நாட்டின் எரிவாயு விநியோக திறன் மிக உயர்ந்த நிலையில், இருப்பதை காட்டுகிறது. 

இந்த அளவிலான விநியோகம், LPG விநியோக அமைப்பு தடையின்றி செயல்படுகிறது என்பதற்கான முக்கிய சான்றாக பார்க்கப்படுகிறது. பெரிய அளவிலான தேவையையும் நிர்வகிக்க முடிகிறது.

அதேநேரத்தில், எந்த ஒரு எரிவாயு ஏஜென்சியிலும் Dry Out என்ற நிலை, அதாவது சிலிண்டர் முழுமையான தட்டுபாடு சூழல் ஏற்படவில்லை என்று மத்திய அரசு தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது. 

மேலும் நாட்டின் சில பகுதிகளில் LPG தட்டுபாடு உள்ளது என்ற தகவல்கள் வெளியாகியிருந்த நிலையில், அவை உண்மையல்ல என்று மத்திய அரசு முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. 

LPG தேவைக்கும் விநியோகத்திற்கும் இடையில் சமநிலை நன்றாக உள்ளதாகவும், இதனால் மக்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் சிலிண்டர் பெற முடிகிறது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். 

விநியோக செயல்முறை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், எந்த இடத்திலும் தட்டுபாடு ஏற்படாதபடி மத்திய அரசு மற்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இணைந்து செயல்படுகின்றன. 

எரிவாயு ஏஜென்சிகள் போதுமான அளவில் ஸ்டாக் வைத்திருப்பதால் தட்டுபாடு ஏற்படும் வாய்ப்பு அரிதாகி உள்ளது. இதுதான் No Dry Out என்ற நிலையை உருவாவதற்கு இதுவே காரணமாகும். 

இதனை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று மத்திய அரசு உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் LPG விநியோகம் சீராகவும், நிலையான முறையிலும் நடைபெற்று வருகிறது. 

LPG LPG cylinder LPG Shortage India News

