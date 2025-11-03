English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!

கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!

Astrological Remedies To Get Rid Of Debt: கடன் பிரச்னையால் பலரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். தீராத கடன் பிரச்னையில் இருந்து விடுபட செவ்வாய்கிழமைகளில் சில வழிபாடுகளை செய்வது அவசியம். அது என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

 
1 /7

வாரத்தில் செவ்வாய்கிழமை என்பது மிகவும் மங்களகரமான நாளாக கருதப்படுகிறது. ஆன்மீக ரீதியாக மிகவும் சக்திவாய்ந்த நாளாக செவ்வாய்கிழமை கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் சில வழிபாடுகளையும், பரிகாரங்களையும் செய்வதன் மூலம், தீராத பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடலாம்  

2 /7

குறிப்பாக, கடன் பிரச்னையில் சிக்கிக் கொண்டு அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் செவ்வாய்கிழமைகளில் சில வழிபாடுகளை செய்வது மூலம் அதில்  இருந்து வெளியே வரலாம் என சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல, திருமண தடைகள், வேலைவாய்பு தடைகள் போன்ற வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்து வரும் தடைகளை நீக்கும் என கூறப்படுகிறது.  

3 /7

நீங்களுக்கு கடன் பிரச்னையில் இருந்து வெளிவர நினைத்தால் இந்த பரிகாரங்களை வீட்டில் செய்யுங்கள்.  செவ்வாய்கிழமைகளில் அரச மரத்தை வழிபடுவதால் கடன் பிரச்னை குறையும் என நம்பப்படுகிறது. செவ்வாய்கிழமை அரச மரத்தடியில் பால், தண்ணீர் ஊற்றி வழிபட்டால்  நினைத்த காரியங்கள கைகூடும் என கூறப்படுகிறது.  

4 /7

செவ்வாய்கிழமை மாலை அருகில் இருக்கும் அனுமன் கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவது நல்லது.  மேலும், அனுமன் கோயிலுக்கு செல்லும்போது வெல்லம், கருப்பு கொண்டைக் கடலையை தானமாக வழங்க வேண்டும். இல்லையெனில் கருப்பு உளுந்தை தானமாக வழங்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் கடன் பிரச்னையில் இருந்து சீக்கிரம் வெளியே வரலாம் என ஆன்மீகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

5 /7

செவ்வாய்கிமை அனுமனின் பாதத்தில் ஆரஞ்சு நிற கயிற்றை வைத்து வழிபட வேண்டும். மேலும், அனுமனின் பாதத்தில் இருந்து செந்தூரத்தை நெற்றியில் வைத்துக் கொண்டு, ஆரஞ்சு நிற கயிற்றை கையில் கட்டிக் கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் அனுமனின் அருளால் கடன் பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடி முடியும்  

6 /7

செவ்வாய்கிழமைகளில் உங்கள் பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து, பூஜை சாமான்களை விளக்கி, நெய் விளக்கை ஏற்ற வேண்டும். மேலும், 'ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் குபேராய நம' என்று மந்திரத்தை சொல்லி, பூஜை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் குபேரனின் அருளாள் நிதி சிக்கல், கடன் பிரச்னைகள் தீர்ந்து, செல்வங்கள் வீட்டில் பெரும் என நம்பப்படுகிறது.  

7 /7

செவ்வாய்கிழமை மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அனுமன் கோயிலுக்கு வழிபடுவது ஆன்மீக ரீதியாக பலனை தரும் என சொல்லப்படுகிறது. இதன் மூலம், கடன் பிரச்னை தீரும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், திருமண தடைகள் போன்றவையும் நீங்கும் என நம்பப்படுகிறது.

Next Gallery

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!