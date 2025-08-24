மைசூர் சாண்டல் சோப்க்காக நடிகை தமன்னாவுக்கு 6 கொடி சம்பளம்? என்ன காரணம் தெரியுமா?

6 Crore Salary For Tamannaah: நூற்றாண்டு பாரம்பரியத்தின் பெருமையை தாங்கும் மைசூர் சாண்டல் சோப், இன்று இந்தியா முழுவதும் பிரபலமாகத் திகழ்கிறது. அரசு நிறுவனம் KSDL தயாரிக்கும் இந்த சோப், கலாச்சார அடையாளமாகவும் மணத்தின் மரபாகவும் விளங்குகிறது.
6 Crore Salary For Tamannaah: மைசூர் சாண்டல் சோப் தினசரி 12 லட்சம் சோப்புகள் தயாரிக்கும் நிலையில், விற்பனை விரிவுபடுத்த பிரபலங்களை அதிகம் பயன்படுத்தி வருகிறது. எம்.எஸ். தோனி, தீபிகா படுகோன், ராஷ்மிகா, தமன்னா உள்ளிட்டோர் விளம்பர முகங்களாக இணைந்துள்ளனர். இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் ரூ.56 கோடி விளம்பரச் செலவிட்டது கர்நாடக அரசு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
பாரம்பரியத்தின் சின்னம்: “மைசூர் சாண்டல் சோப்” என்பது நூற்றாண்டு பாரம்பரிய கர்நாடகத்தின் பெருமை. இந்த சோப் சாதாரணமானது அல்ல, கலாச்சார அடையாளமாக விளங்குகிறது. இதை தயாரிப்பது அரசு நிறுவனமான KSDL (Karnataka Soaps & Detergents Limited). நாடு முழுவதும் மக்களின் விருப்பமாக திகழும் இந்த சோப்பின் மணம், தலைமுறை தலைமுறையாக இடம்பிடித்திருக்கிறது.
தினசரி உற்பத்தி: தினமும் சுமார் 12 லட்சம் சோப்புகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இத்தனை பெரிய உற்பத்திக்கு, விற்பனைக்கும் பெரும் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் மார்க்கெட்டில் பங்கு பெறவும், விற்பனையை அதிகரிக்கவும், விளம்பரம் என்பது நிறுவனத்தின் முக்கிய ஆயுதமாக மாறியுள்ளது.
விளம்பரங்களில் பிரபலங்கள்: மைசூர் சாண்டல் சோப்பின் விளம்பரங்களில் எப்போதுமே பிரபலங்கள் இடம்பிடித்து வந்துள்ளனர். முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் எம். எஸ். தோனி, நடிகைகள் தீபிகா படுகோன் மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தன்னா போன்றோர் இதற்கு முகமாக இருந்தனர். இவர்களின் புகழும் நம்பிக்கையும் சோப்பை மக்களிடம் எளிதில் கொண்டு சேர்த்தது.
தமன்னாவின் விளம்பரம்: கடந்த ஆண்டு, பிரபல நடிகை தமன்னா பாட்டியா மைசூர் சாண்டல் சோப்பின் பிராண்ட் அம்பாசடராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். தென்னிந்தியாவிலும் பாலிவுட்டிலும் அவருக்கான புகழ் காரணமாக, பிராண்ட் பிரபலமடையவும் புதிய தலைமுறையினரை கவரவும் அவர் சிறந்த தேர்வாக கருதப்பட்டார்.
சட்டமன்ற தகவல்: கர்நாடக சட்டமன்றத்தில் வெளியான தகவலின்படி, தமன்னாவுக்கு ரூ.6.27 கோடி சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடிகை ஐஷானி ஷெட்டிக்கு ரூ.15 லட்சம், மேலும் சமூக வலைத்தள விளம்பரங்களுக்கு மட்டும் ரூ.62.87 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் டிஜிட்டல் தளங்களிலும் அவர்கள் பிரபலம் ஆகியுள்ளார்.
பெரும் விளம்பரச் செலவு: கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும், மொத்தம் ரூ.48.88 கோடி விளம்பர செலவாகியுள்ளது. இதுவரை மொத்தம் ரூ.56 கோடி செலவிட்டதாக தகவல் வெளியானது. பாரம்பரிய பிராண்டை இந்தியா முழுவதும் இன்னும் வலுவாக்க, அரசு நிறுவனம் பிரபலங்களின் சக்தியை அதிகம் பயன்படுத்தி வருகிறது.