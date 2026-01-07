இன்னும் 6 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கான தனிதனி ராசி பலன்கள் இதோ

Venus Transit 2026: சூரியன் மகர ராசிக்குள் நுழைவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு, அதாவது பொங்கலுக்கு ஒரு நாள் முன்பு, சுக்கிரன் சனியின் ராசியான மகர ராசிக்குள் இடம்பெயர்வார். இந்த ஆண்டின் முதல் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள், எந்த ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிய சுக்கிர பெயர்ச்சி 2026 முழு பலன்களை இங்கே படிக்கவும்.
2026 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு தொடங்கிவிட்டது, மேலும் கிரகங்களின் இயக்கங்கள் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே தொடங்கிவிட்டன. இந்த ஆண்டின் முதல் மாதத்திலிருந்தே கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றி வருகின்றன. இந்த ஆண்டின் முதல் ராசி மாற்றம் சுக்கிரனின் ராசியாகும். ஜனவரி 2026 இல், பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன் ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனது ராசியில் இருந்து மகரராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.
சுக்கிரன் அழகு, அன்பு மற்றும் படைப்பாற்றலின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது, ஜனவரி 13 ஆம் தேதி சுக்கிரன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். மகர ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் விளைவுகள் அனைத்து ராசிகளிலும் உணரப்படும். இருப்பினும், சில ராசிகளுக்கு, சுக்கிரன் சிறப்பு பலன்களை தருவார். எனவே மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளுக்கும் சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை பார்ப்போம்.
மேஷம்: மகர ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு சிறப்பாக இருக்காது. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் நிதி சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும், இது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். வேலைகளை மாற்றுவது குறித்து கூட நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். குடும்ப செலவுகளும் ஏற்படலாம். உங்கள் கண்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். மகர ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். இந்த நேரம் உங்கள் தொழிலுக்கு நன்மை தரும் காலமாக இருக்கும். மத நடவடிக்கைகளிலும் நீங்கள் ஆர்வம் காண்பீர்கள். பயணமும் சாத்தியமாகும்.
மிதுனம்: இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் போது மிதுன ராசியினர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த நேரம் உறவுகளுக்கு விரிசல்கள் ஏற்படலாம். மூதாதையர் சொத்துக்களால் நீங்கள் பயனடையலாம். வேலையிலும் நீங்கள் சில அழுத்தங்களை சந்திக்க நேரிடும். இருப்பினும், நீங்கள் நிதி ரீதியாகவும் பயனடையலாம்.
கடகம்: கடக ராசிக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரமாக இருக்கும். நீங்கள் அதிர்ஷ்டத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். நிதி ஆதாயங்களையும் அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடு இருந்தால், இப்போது புரிதல் ஏற்படத் தொடங்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சில மனக்கசப்புகள் ஏற்படலாம். உங்கள் செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் ஈட்டுவதில் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வேலைகளை மாற்றுவது குறித்து நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும். நீங்கள் அதிர்ஷ்டத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். சூதாட்டத்தால் நீங்கள் லாபம் ஈட்டக்கூடும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம். உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி நல்லதாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் காதல் உறவுகளும் மேம்படும். தொழிலதிபர்கள் பயனடைவார்கள். உங்கள் தடைபட்ட திட்டங்கள் வேகமடையும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இது கலவையான நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உறவுகளில் சில அதிருப்திகள் இருக்கலாம். இருப்பினும், நீங்கள் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக, நேரம் சிறப்பாக இருக்காது. வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இடமாற்றம் ஏற்படலாம். வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் தங்கள் உறவுகளை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேலை அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும். உங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்காமல் போகலாம். இது உங்கள் சேமிப்பையும் பாதிக்கலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மகரம்: சுக்கிரன் தற்போது உங்கள் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். எனவே, இந்த பெயர்ச்சி காலம் உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். உங்கள் காதல் உறவுகள் நன்றாக இருக்கும். உறவுகள் வலுவடையும். புதிய வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறலாம். புதிய வருமான ஆதாரங்களையும் நீங்கள் காணலாம், இது நன்மை பயக்கும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேலை அழுத்தமும் இருக்கலாம். உங்கள் செலவுகளும் அதிகரிக்கலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் உறவுகள் வலுவாக இருக்கும். உங்கள் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். மூதாதையர் சொத்துக்களால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். பணத்தையும் சேமிப்பீர்கள். உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.