Fridge-ல் வைத்தால் விஷமாக மாறும் 6 உணவுகள்! மறந்தும் வச்சுறாதீங்க..

Foods That You Should Not Keep In Fridge : வீட்டில் அத்தியாவசியமாக உபயோகிக்கப்படும் குளிர்சாதன பெட்டியில், நாம் சில உணவுகளை வைக்கவே கூடாதாம். அப்படிப்பட்ட உணவுகல் என்ன தெரியுமா?
Foods That You Should Not Keep In Fridge : நம் வீடுகளில், அத்தியாவசியமான பொருட்களுள் ஒன்றாக மாறி விட்டது குளிர்சாதனப்பெட்டி. இதில், நாம் கெட்டுப்போக கூடாது என்று நினைத்து சில உணவுகளை வைக்கிறோம். ஆனால் அப்படி வைக்கையில் அந்த உணவுகள் சாப்பிடுவதற்கு தகுந்த நிலை என்பதை இழந்து விடுமாம். அப்படிப்பட்ட உணவுகள் என்ன தெரியுமா?
அத்தியாவசிய தேவைகளுள் ஒன்றாக மாறியிருக்கும் குளிர்சாதன பெட்டியில், நாம் வீட்டில் மிச்சமாகும் சாதம், காய்கறிகள் என அனைத்தையும் வைக்கிறொம். அப்படி வைக்கும் போது சில உணவுகள் அவற்றின் தரத்தையே இழக்கின்றன. இதை பார்க்கும் மருத்துவர்கள், சில காய்கறிகளை ஃப்ரிஜ்ஜில் வைக்க கூடாது என்கின்றனர்.
வெள்ளரிக்காயை நாம் 10 டிகிரிக்கும் குறைவான வெப்பநிலையில் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் வைத்திருக்க கூடாதாம். அதை மீறி வைத்திருந்தால் அழுகி விடுமாம். இதனால், குளிர்சாதன பெட்டியில் இந்த உணவை வைக்காதீர்கள் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
தக்காளியையும் அறை வெப்பநிலையில் மட்டுமே வைத்திருக்க வேண்டுமாம். இதன் சுவை, அமைப்பு மற்றும் நறுமணம் உள்ளிட்டவை இதனால் கெட்டுவிட வாய்ப்புள்ளதாம். இதை, முடிந்தவரை சூரிய ஒளியில் இருந்து விலக்கி, வெளிச்சம் இல்லாத இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
வெங்காயத்தை கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாதாம். அப்படி வைத்தால், அது சீக்கிரமாக அழுகி விடும். எனவே, குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கும் அறையில், காற்றோட்டமாக இதனை வைக்க வேண்டும். இப்படி வைத்தால், வெங்காயம் 2 மாதங்களுக்கு மேல் நன்றாக இருக்குமாம்.
உருளைக்கிழங்கை, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கூடாது. காரணம், இதில் இருக்கும் ஸ்டார்ச் நீங்கள் ஃப்ரிஜ்ஜில் வைக்கும் போது சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகளாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உருளைக்கிழங்கின் சுவையும் கெட்டுவிடும்.
பூண்டு, ஈரப்பதத்தை மிகவும் விரைவாக உறியும் தன்மை கொண்ட ஒரு உணவு பொருளாகும். எனவே, இதை திறந்தவெளியில் இருக்கும் கூடை போன்ற இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
இஞ்சியை ஃப்ரிஜ்ஜில் வைத்திருப்பதால், அதில் ஈரப்பதம் ஏற்படும். இதனால் பூஞ்சை வளரலாம். மேலும், இஞ்சியின் காரத்தன்மையையும் இது கெடுத்து விடும். எனவே, இஞ்சியை ஃப்ரிஜ்ஜில் வைக்க கூடாது.