  • ஐபிஎல் 2026ல் இருந்து விலகிய 6 முக்கிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரு CSK வீரர்

ஐபிஎல் 2026ல் இருந்து விலகிய 6 முக்கிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரு CSK வீரர்

IPL 2026 Ruled Out Players List: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இத்தொடரில் இருந்து விலகிய 8 வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
ஹர்ஷித் ராணா (Harshit Rana - KKR): டி20 உலகக் கோப்பையின்போது காயமடைந்த ஹர்ஷித் ராணா, முழங்கால் பகுதியில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார். தற்போது ஓய்வில் இருக்கும் இவர், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகியதாக கூறப்படுகிறது.   

நாதன் எல்லிஸ் (Nathan Ellis - CSK): சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ், தொடைத்தசை காயம் காரணமாக, 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். இது சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.   

பேட் கம்மின்ஸ் (Pat Cummins - SRH): சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ், முதுகில் தசைபிடிப்பு காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரின் முதல் பாதியில் விளையாட மாட்டார் என கூறப்படுகிறது.   

ஜோஷ் ஹேசில்வுட் (Josh Hazlewood - RCB): ஆர்சிபி அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட், காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.   

வனிந்து ஹசரங்கா (Wanindu Hasaranga - LSG): நடந்து முடிந்த மினி ஏலத்தில் வனிந்து ஹசராங்காவை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி வாங்கியது. இந்த நிலையில், ஹசரங்கா, ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து வெளியேறி இருக்கிறார். இது எல்எஸ்ஜி அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.   

சாம் கரண் (sam curran - RR): சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து சாம் கரணை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி டிரேட் செய்தது. இந்த நிலையில், அவர் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி இருக்கிறார்.   

ரூ. 20,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்