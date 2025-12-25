இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..

7 Countries Indian Rupees Has More Value : சில நாடுகளில் இந்திய ரூபாய்க்கு விலை மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஏழு நாடுகள்; என்னென்ன தெரியுமா?
7 Countries Where Indian Rupees Has More Value : சில நாடுகளில், இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பானது அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த நாடுகளுக்குதான், இந்தியர்கள் அதிகமாகவும் செல்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட நாடுகள் என்னென்ன என்பதையும், அங்கு இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பு என்ன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடாக இருக்கிறது, வியட்நாம். வரலாறு, பன்முகத்தன்மை கொண்டு கலாச்சாரம் என எல்லாமே இந்த நாட்டில் இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் பணத்திற்கு வியட்நமீஸ் டாங்க் என்று பெயர். இந்தியவின் ரூ.1க்கு அங்கு 293.00 வியட்னமீஸ் டாங் மதிப்பாக உள்ளது.
இந்தோனேசியா, தெற்கு ஏசியாவின் சிறந்த நாடுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதுவும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் ஒன்றாகும். 2045ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த நாட்டின் GDP-ஆனது அதிகமாக உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரூ.1ன் மதிப்பு இங்கு 186.22 இந்தோனேசிய ரூபியாற்கு சமம் ஆகும்.
கம்போடியா, முக்கியமான வரலாற்று சின்னங்கள் இருக்கும் நாடுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இங்கு மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு நெசவு, சுற்றுலா மற்றும் விவசாயம் ஆகியவை உதவுகின்றன. இங்கு, இந்திய ரூ.1ன் மதிப்பு கம்போடியன் ரீல்-ல் 44.63ஆக உள்ளது.
நேபாளம், தெற்கு ஆசியாவில் அமைந்துள்ள சிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாகும். இங்கிருக்கும் எவரெஸ்ட் சிகரத்திற்கு இது பெயர் பெற்றது. இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பெரும்பாலும் மலையேற்றத்தை விரும்புகின்றனர். இங்கு, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 1.60 ஆக உள்ளது.
இலங்கை, கடற்கரை சார்ந்த நாடுகளுள் ஒன்றாகும். இங்கிருக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரமானது நெசவு, மீன்பிடித்தல், சுற்றுலா உள்ளிட்டவற்றை நம்பி இருக்கிறது. இங்கு சிங்கள மக்களும் டச் மக்களும், ஈழ தமிழர்களும் இருக்கின்றனர். இங்கும் இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.
பராகுவே, ஸ்பேனிஷ் மற்றும் கௌரானி உள்ளிட்ட மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் அதிகம் வாழும் நாடாக உள்ளது. இதுவும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளுள் ஒன்றாகும். இங்கு, இந்திய ரூபாய் மதிப்பிற்கு 75.45 பராகுவையன் கௌரானி மதிப்பு உள்ளது.
ஹங்கேரி நாடு, மத்திய ஐரோப்பிய நாடாக இருக்கிறது. இது, சுற்றுலா தளத்திற்கும் பிரபலமான நாடாகும். இங்கும் இந்தியாவின் 1 ரூபாய் க்கு 3.68 ஹங்கேரியன் Forint மதிப்பு இருக்கிறது. (பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொது தளத்தில் வழங்கப்பட்ட செய்தியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)