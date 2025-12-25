இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
7 Countries Indian Rupees Has More Value : சில நாடுகளில் இந்திய ரூபாய்க்கு விலை மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஏழு நாடுகள்; என்னென்ன தெரியுமா?

7 Countries Where Indian Rupees Has More Value : சில நாடுகளில், இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பானது அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த நாடுகளுக்குதான், இந்தியர்கள் அதிகமாகவும் செல்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட நாடுகள் என்னென்ன என்பதையும், அங்கு இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பு என்ன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
1 /7

வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடாக இருக்கிறது, வியட்நாம். வரலாறு, பன்முகத்தன்மை கொண்டு கலாச்சாரம் என எல்லாமே இந்த நாட்டில் இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் பணத்திற்கு வியட்நமீஸ் டாங்க் என்று பெயர். இந்தியவின் ரூ.1க்கு அங்கு 293.00 வியட்னமீஸ் டாங் மதிப்பாக உள்ளது. 

2 /7

இந்தோனேசியா, தெற்கு ஏசியாவின் சிறந்த நாடுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதுவும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் ஒன்றாகும். 2045ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த நாட்டின் GDP-ஆனது அதிகமாக உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரூ.1ன் மதிப்பு இங்கு 186.22 இந்தோனேசிய ரூபியாற்கு சமம் ஆகும். 

3 /7

கம்போடியா, முக்கியமான வரலாற்று சின்னங்கள் இருக்கும் நாடுகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இங்கு மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு நெசவு, சுற்றுலா மற்றும் விவசாயம் ஆகியவை உதவுகின்றன. இங்கு, இந்திய ரூ.1ன் மதிப்பு கம்போடியன் ரீல்-ல் 44.63ஆக உள்ளது. 

4 /7

நேபாளம், தெற்கு ஆசியாவில் அமைந்துள்ள சிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாகும். இங்கிருக்கும் எவரெஸ்ட் சிகரத்திற்கு இது பெயர் பெற்றது. இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் பெரும்பாலும் மலையேற்றத்தை விரும்புகின்றனர். இங்கு, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 1.60 ஆக உள்ளது. 

5 /7

இலங்கை, கடற்கரை சார்ந்த நாடுகளுள் ஒன்றாகும். இங்கிருக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரமானது நெசவு, மீன்பிடித்தல், சுற்றுலா உள்ளிட்டவற்றை நம்பி இருக்கிறது. இங்கு சிங்கள மக்களும் டச் மக்களும், ஈழ தமிழர்களும் இருக்கின்றனர். இங்கும் இந்திய ரூபாய்க்கான மதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.

6 /7

பராகுவே, ஸ்பேனிஷ் மற்றும் கௌரானி உள்ளிட்ட மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் அதிகம் வாழும் நாடாக உள்ளது. இதுவும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளுள் ஒன்றாகும். இங்கு, இந்திய ரூபாய் மதிப்பிற்கு 75.45 பராகுவையன் கௌரானி மதிப்பு உள்ளது. 

7 /7

ஹங்கேரி நாடு, மத்திய ஐரோப்பிய நாடாக இருக்கிறது. இது, சுற்றுலா தளத்திற்கும் பிரபலமான நாடாகும். இங்கும் இந்தியாவின் 1 ரூபாய் க்கு 3.68 ஹங்கேரியன் Forint மதிப்பு இருக்கிறது.  (பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொது தளத்தில் வழங்கப்பட்ட செய்தியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)

