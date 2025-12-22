English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Countries Indians Can Travel Without Visa : வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றாலே, அதற்கு விசா எடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு வேலையாக இருக்கும். ஆனால், சில நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்கலாம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

Countries Indians Can Travel Without Visa : வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு, விசா எடுப்பது அவசியம்தான். ஆனால், அனைத்து நாடுகளுக்கும் விசா எடுக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு சில நாடுகள், விசா இல்லாமலேயே இந்தியர்களை தங்களின் நாட்டிற்குள் அனுமதிக்கிறது. மாலத்தீவுகள் முதல் நேபாளம் வரை இருக்கும் சில நாடுகளின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திய பெருங்கடலின் முத்தான தீவுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது மாலத்தீவுகள். தேனிலவு செல்ல சரியான டெஸ்டினேஷனாக கருதப்படும் இந்த தீவில் பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடற்கறைதான் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இங்கு செல்லும் போது, விசாவானது விமான நிலையத்திலேயே வழங்கப்படும். இதற்கு 90 நாட்கள் வரை வேலிடிட்டி இருக்கிறது.

மலை பிரதேசமான பூட்டானுக்கு செல்ல, நமக்கு நம்முடைய ஆதார் போன்ற ஐடி இருந்தால் போதுமாம். பாஸ்போர்ட்டும் கூட இங்கு செல்வதற்கு தேவையில்லை. இங்கு பல இந்தியர்கள் ஆன்மிக சுற்றுலாவும் அடிக்கடி மேற்கொள்கின்றனர்.

நேபாளும் இந்தியாவிற்கு மிக அருகாமையில் இருக்கும் நாடுகளுள் ஒன்றாகும். இங்கு செல்லவும், விசா தேவையில்லை. அதே போல, இவ்வளவு நாட்கள் தான் தங்கிக்கொள்ள முடியும் என்கிற கெடுபிடியும் இல்லை.

டோமினிகா நாட்டிற்கு செல்ல இந்தியர்களுக்கு விசா தேவையில்லை. இங்கு விசா இல்லாமல், இந்தியர்கள் 6 மாதங்கள் வரை தங்கிக்கொள்ள இந்த நாடு அனுமதிக்கிறது.

செயிண்ட் வின்செண்ட் அண்ட் தி க்ரெனாடைன்ஸ் நாட்டிற்கு செல்ல விசா தேவையில்லை. இங்கு விசா இல்லாமல் இந்தியர்கள் 30 நாட்கள் வரை தங்கிக்கொள்ளலாம்.

Niue நாட்டிற்கு செல்வதற்கும் விசா தேவையில்லை. இங்கும் இந்தியர்கள் 30 நாட்கள் வரை விசா இன்றி தங்கிக்கொள்ளலாம்.

600 க்கும் மேற்பட்ட தீவுகளைக் கொண்ட மைக்ரோனேஷியா நாட்டில் நுழையவும் விசா தேவையில்லை. இங்கு, சூக் லகூன் இரண்டாம் உலகப் போரின் கப்பல் விபத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. இதைத்தவிர பல்வேறு சுற்றுலாத்தளங்களும் இங்கு உள்ளது. இங்கு, விசா இல்லாமல் இந்தியர்கள் 30 நாட்கள் வரை தங்கிக்கொள்ளலாம். 

