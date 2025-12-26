ஒல்லியானவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 7 நாடுகள்! லிஸ்டில் இந்தியா இருக்கா?

7 Countries With Lowest Obesity Rates : சில நாடுகள், குறைந்த உடல் பருமன் விகிதத்தை வைத்துள்ளது. அந்த நாடுகள் என்னென்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!
7 Countries With Lowest Obesity Rates : உலக நாடுகள் சில, குறைந்த உடல் பருமன் விகிதத்தை கொண்டதாக இருக்கிறது. இதனால், இந்த நாடுகளில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் உடல் பருமன் குறைந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். அப்படி, குறைந்த எடை கொண்ட மக்கள் எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்கின்றனர் என்பதையும், இந்த லிஸ்டில் இந்தியா உள்ளதா என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
இந்த நாட்டில் மக்கள் தொகையில் இருக்கும் சுமார் 2.1 சதவீதம் பேருக்கு மட்டும்தான் உடல்பருமன் உள்ளதாம். இங்கு, காய்கரிகள், மீன்கள் என ஆரோக்கியமான உணவுகளைத்தான் மக்கள் சாப்பிடுகின்றனர். அதே போல இந்நாட்டின் மக்கள் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையையும் பின்பற்றி வருகின்றனர். இதனால் இங்கிருக்கும் மக்கள் ஒல்லியானவர்களாக இருக்கின்றனர்.
இந்த நாட்டில், சுமார் 3.6 சதவீதம் பேர் உடல் பருமனுடன் இருக்கின்றனராம். இதனால் இதுவும் ஒல்லியான நாடுகளுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இங்கு மக்கள் அதிக வறுமை மற்றும் உணவு பாதுகாப்பின்மை காரணமாக ஒல்லியாக இருக்கிறார்களாம்.
இந்த நாட்டில் உணவு உற்பத்திக்கு அதிக சவால்கள் இருக்கின்றன. இதனால், இங்கு சுமார் 3.8 சதவீதம் பெர்தான் உடல் பருமனுடன் இருக்கின்றனராம்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, இங்கு 3.9% உடல் பருமன் விகிதம் இருக்கிறதாம். இங்கு ஒட்டுமொத்த உணவு உற்பத்தி இருக்கும் போதிலும், பல பேர் ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதனால் இங்கு பலர் ஒல்லியான உடலுடன் இருக்கின்றனர்.
இந்தியாவை போலவே, கம்போடியாவும் 3.9% உடல் பருமன் விகிதம் கொண்டதாக இருக்கிறது. இங்கு இயற்கை சீற்றங்கள் மற்றும் போர்கள் என பல்வேரு காரணங்களால் மக்கள் அடிக்கடி உணவு தட்டுப்பாடுகளை சந்திக்கின்றனர். இதனால் இங்கிருப்பவர்கள் ஒல்லியான தேகத்துடன் இருக்கின்றனர்.
நேபாளத்தில், 4.1% பேர் உடல் பருமன் விகிதம் இருக்கிறது. இங்கு பலர் வறுமை, குறைந்த விவசாய உற்பத்தி, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளிட்டவை காரணமாக ஒல்லியாக உள்ளனராம்.
ஜப்பான் நாட்டு மக்களிடையே, ஒல்லியாக இருக்க வேண்டும் என்கிற மனநிலை இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் பெண்கள் பலர் ஒல்லியான தேகத்துடன் இல்லை என்றால் சமூகத்தால் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறார்கள். அதைத்தாண்டி, இங்கு மக்களின் வாழ்க்கைமுறை மற்றும் உணவு முறை மேம்பட்டு இருப்பதால் அவர்கள் ஒல்லியாக இருக்கின்றனர்.