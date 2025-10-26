துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ​​எந்தெந்த ராசிகளுக்கு Jackpot? யாருக்கு ராஜ யோகம்?

Venus Transit In Libra: ஜோதிடத்தில், காதல், கலை, பொருள் வசதிகள் மற்றும் செல்வத்தை குறிக்கும் கிரகமான சுக்கிரன், வரும் நவம்பர் 2, 2025 அன்று கன்னி ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சி பலரின் வாழ்க்கையில் பலவித மாற்றங்களைக் கொண்டுவரப் போகிறது.
ஜோதிடத்தில் மிகவும் புனிதமான கிரகமாக கருதப்படும் சுக்கிரன், நவம்பர் 2 ஆம் தேதி மதியம் 1:21 மணிக்கு துலாம் ராசியில் பெயரச்சி அடையப் போகிறார்.
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி செய்வது பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், தனிநபர்கள் தங்கள் நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றங்களையும், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகளையும் காண்பார்கள். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும், எனவே சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் எந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.
கடகம்: இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களின் சமூக கௌரவத்தையும் நற்பெயரையும் கணிசமாக அதிகரிக்கும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். பயணம் மற்றும் புதிய வணிக தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். போதுமான ஓய்வு எடுப்பது முக்கியம்.
கன்னி: இந்தப் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் மிகவும் நன்மை பயக்கும். உங்கள் கடின உழைப்புக்குப் பலன் கிடைக்கும், மேலும் போட்டித் தேர்வுகள் அல்லது போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். முதலீட்டு முடிவுகளை புத்திசாலித்தனமாக எடுப்பது நல்லது. வீட்டில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும், மேலும் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
துலாம்: சுக்கிரன் உங்கள் ராசிக்குள் நுழைவதால், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். திருமண மற்றும் காதல் உறவுகள் மிகவும் இணக்கமாகவும் நெருக்கமாகவும் மாறும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவடையும், ஆனால் தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். சமூக கௌரவம் அதிகரிக்கும், மேலும் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க நிதானமான மற்றும் சமநிலையான வழக்கத்தை பராமரிப்பது மிக முக்கியம்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மூதாதையர் சொத்துக்களால் நன்மை உண்டாகும், நிதி ஆதாரங்களைப் பெறவும், புதிய திட்டங்களைத் தொடங்கவும் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலை அல்லது கல்வி தொடர்பான பயணங்களும் சாத்தியமாகும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாகவும், விவேகமாகவும் இருங்கள், குறிப்பாக சிறிய செலவுகளைக் கவனியுங்கள். நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் மன அமைதியையும் பராமரிக்க, லேசான உடற்பயிற்சி மற்றும் தியானம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.