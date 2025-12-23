வெயிட் லாஸ் செய்ய உதவும் 7 ஹெல்தியான உணவுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
7 Healthy Weight Loss Foods : உடல் எடையை குறைக்க, சில ஹெல்தியான உணவுகள் உதவும். அவை என்னென்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்!

7 Healthy Weight Loss Foods : உடல் எடையை குறைப்பது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால், சரியான டயட் மற்றும் உடற்பயிற்சி இருந்தால், இதனை கண்டிப்பாக சாதிக்கலாம் என்பது பலருடைய எண்ணமாக இருக்கிறது. வெயிட் லாஸிற்கு உதவும் சில உணவுகள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
கீரை போன்ற பச்சை காய்கறிகள் உடல் எடையை குறைக்க உதவும். இவற்றில் ஃபைபர், தண்ணீர் மற்றும் புரத சத்துகள் நிறைந்துள்ளது. இது, பசியுணர்வை கட்டுப்படுத்த உதவும்.  

அதிக புரதம் மற்றும் ஒமேகா 3 நிறைந்த ஃபேட்டி மீன சாப்பிடலாம். இது மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து உங்களுக்கு பசி ஏற்படாமல் இருக்க உதவும். 

இது புரதச்சத்து நிறைந்த உணவாக கருதப்படுகிறது. இதை சாப்பிடும் போது,, ​​வயிறு நிறைந்த உணர்வை ஏற்படுத்தி, நாள் முழுவதும் நீங்கள் குறைவாகச் சாப்பிட உதவுகிறது. வெயிட் லாஸ் டயட்டில் இருப்பவர்கள் முட்டையை சாப்பிடலாம்.

குறைந்த சர்க்கரை, அதிக நார்ச்சத்து மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் கொண்டவையாக கருதப்படுகிறது, பெர்ரீஸ். இனிப்பு சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசையைத் தணிக்க, இதனை நாம் சாப்பிடலாம். 

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள், சிறந்த புரதம் நிறைந்த உணவாக கருதப்படுகிறது. இதுவும் உங்கள் பசியை குறைக்க உதவும். 

முழு தானியங்கள், மெதுவாக செரிமானம் ஆகும் உணவாக இருக்கிறது. இதுவும், வெயிட் லாஸுக்கு உதவும் உணவுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இது, குறைந்த கொழுப்பாகவும் இருக்கிறது. 

நட்ஸ் பிரிவில் இருக்கும் புரதம், ஃபைபர், பாதாம் மற்றும் முந்திரியை வெயிட் லாஸ் செய்யும் போது டயட்டில் பயன்படுத்தலாம்.  (பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி, பொது தளங்களில் இருந்த தகவல்களை வைத்து எழுதப்பட்டவை இதற்கு ஜீ தமிழ் மீடியா பொறுப்பேற்காது)

