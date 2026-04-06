ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!

2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஐபிஎல்லால் அதிகம் சம்பாதித்த வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இப்பட்டியலின் 7வது இடத்தில் முன்னாள் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் ரூ. 105 கோடி சம்பாதித்துள்ளார்.
பட்டியலின் 6வது இடத்தில், முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் ரூ. 110.7 கோடி சம்பாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பட்டியலின் 5வது இடத்தில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீரர் சுனில் நரைன் உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் இதுவரை ரூ. 125.2 கோடி சம்பாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இப்பட்டியலின் 4வது இடத்தில் முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் இதுவரை ரூ. 139 கோடி சம்பாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இப்பட்டியலின் 3வது இடத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முகமாக இருக்கும் எம்.எஸ். தோனி உள்ளார். இவர் ஐபிஎல் மூலம் ரூ. 192.8 கோடி சம்பாதித்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் அடையாளமாக இருக்கும் விராட் கோலி உள்ளார். இவர் இதுவரை ஐபிஎல் மூலம் ரூ. 209.2 கோடி சம்பாதித்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இப்பட்டியலின் முதல் இடத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா உள்ளார். இவர் இதுவரை ஐபிஎல் மூலம் ரூ. 211.2 கோடி சம்பாதித்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.