இந்தியர்களுக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும்! ஏன் தெரியுமா? 7 காரணங்கள்..

Reasons Why Indians Love Cricket : இந்தியர்களுக்கு இரண்டு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒன்று கிரிக்கெட், இன்னொன்ரு சினிமா. கிரிக்கெட் போட்டி ஏதேனும் நடக்கிறது என்றால், அதனை அவ்வளவு ஆர்வமாக பல இந்தியர்கள் பார்ப்பார்கள். இதற்கு காரணம் என்ன? இந்தியர்கள் இப்படி கிரிக்கெட்டின் மீது பைத்தியம் பிடித்திருப்பது ஏன்? இதோ விவரம்!
கிரிக்கெட்டில், சச்சின், தோனி, கோலி, யுவராஜ் சிங் போல பல நட்சத்திர போட்டியாளர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே சிறிய அளவில் இருந்து வளர்ந்தவர்கள் என்பதால், இந்தியாவில் இருக்கும் பெரும்பாலானோர் அவர்களுடன் தங்களை தொடர்பு படுத்தி கொள்வர். இதனால் பலருக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்.
இந்தியர்கள் பலருக்கு, கிரிக்கெட் என்பது திருவிழா போன்றதாகும். பல குடும்பங்கள், ஒன்றாக அமர்ந்து கிரிக்கெட் பார்ப்பதை ஒரு குடும்ப பாரம்பரியமாகவே செய்வர்.
கிரிக்கெட் ஆட்டங்கள், பல சமயங்களில் த்ரில்லிங் ஆன அனுபவங்களை கொடுக்கும். குறிப்பாக, கடைசி ஓவரில் ஆட்டம் முடிவது, கடைசி பந்து வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிப்பது பார்ப்பதற்கே சினிமா போல இருக்கும்.
பலருக்கு, இந்தியாவின் வெற்றி என்பது தேசப்பற்றையும் ஒற்றுமை எண்ணத்தையும் தூண்டி விடும். இந்த வெற்றியை எங்கிருந்தாலும் கூட்டமாகத்தான் கொண்டாடுவர்.
கிரிக்கெட் என்பது எளிய மக்களுக்கான விளையாட்டாக பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, ரூ.20 பந்து, வீட்டில் இருக்கும் அட்டை பேடை வைத்து கூட கிரிக்கெட் விளையாடலாம். அது மட்டுமன்றி, கிரிக்கெட் தெருக்களில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலர் விளையாடும் விளையாட்டாக இருக்கும். எனவே, இந்தியர்கள் பலருக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்.
ஐபிஎல் போட்டிகள், கிரிக்கெட் ரசிகர்களை இன்னும் எண்டர்டெயினிங் ஆக வைத்துள்ளது. அதில் நடக்கும் டிராமா, சண்டைகள், நகைச்சுவைகள் பலருக்கும் பிடித்திருக்கிறது.
உலக கோப்பை வெற்றி, சிறப்பான இன்னிங்க்ஸின் முடிவு என அனைத்தும், பகிரப்பட்ட நினைவுகளாக மனதில் நிற்கின்றன. எனவே, கிரிக்கெட்டை இந்தியர்கள் பலரும் விரும்பி பார்க்கின்றனர்.