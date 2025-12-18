மலச்சிக்கலை சீக்கிரமே தீர்க்கும் 7 யோகாசனங்கள்! ரொம்ப ஈசியா செய்யக்கூடியது..

Yoga Asanas Help You Relieve Constipation : மலச்சிக்கல் என்பது பலருக்கு தலைவலி தரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். இதனை தீர்க்க சில யோகாசனங்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?
Yoga Asanas Help You Relieve Constipation : உடலில் சரியான அளவிற்கு ஃபைபர் இல்லாததால் அல்லது சரியாக உடலுக்கு உழைப்பு கொடுக்காததால் மலச்சிக்கல் உண்டாகலாம். இதற்கு ஒரே தீர்வு, நாம் நிறைய தண்ணீர் குடிப்பதும், உடலுக்கு சரியான பயிற்சியை கொடுப்பதும்தான். இதைத்தாண்டி, சில மருந்துகள் மூலமாக கூட மலச்சிக்கல் உண்டாகலாம். இதை சரிசெய்ய, சில யோகாசனங்களைய்யும் செய்து பார்க்கலாம். அவை குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
உங்கள் முதுகில் படுத்து, மார்புடன் சேர்த்து உங்களின் இரு முட்டிகளை அணைகவும். தொட்டையை, மேல் உடலான abdomenல் அழுத்துங்கள். இது வாயுக்களை வெளியேற்றவும், குடல் இயக்கத்திற்கும் உதவும்.
இயற்கையான குடல் இயக்கங்களைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு ஆழமான ஸ்குவாட் நிலைதான் இந்த மாலாசனா. இது இடுப்புத் தசைகளையும் செரிமான மண்டலத்தையும் சரியாக இயங்க உதவுகிறது.
இதை செய்ய, அமர்ந்து கொண்டு உடலை திருப்ப வேண்டும். இதை செய்வதால், உங்கள் குடல் மற்றும் செரிமானத்திற்கு உதவும் பாகங்கள் சரியாக இயங்குகிறது.
இது வயிற்றுக்கு மெதுவாக அழுத்தம் கொடுக்கும் யோகாசனங்களுள் ஒன்றாகும், நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தும் இந்த யோகா பதற்றத்தைப் போக்கும். இந்த ஓய்வு நிலை ஆகும் சரியாக மலச்சிக்கலை தீர்க்க உதவும்.
உங்கள் முதுகு மற்றும் பின்புறத்திற்கு மசாஜ் கொடுக்கும் வகையிலான யோகாசனமாக இருக்கிறது, சுப்த மத்ஸ்யேந்திராசனம். இது, சரியான செரிமானத்திற்கும் உதவுகிறது.
பச்சிமோத்தனாசனம் யோகாசனத்தை, அமர்ந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். இது வயிற்றுக்கும் தொடைக்கும் அழுத்தத்தை கொடுத்து, செரிமானத்தை தூண்டும். மேலும், வயிற்றின் மந்த நிலையையும் போக்குகிறது.
மார்ஜரியாசனம்-பிதிலாசனம் ஆசனத்தை ஆங்கிலத்தில் Cat-Cow pose என்பர். இது முதுகெலும்பில் மென்மையான அசைவுகளை ஏற்படுத்தி, செரிமான மண்டலத்தில் மசாஜ் செய்யும். இதனால் குடலில் உள்ள மந்தமான நிலை மாறி நெகிழ்வுத்தன்மையை உருவாக்கி, வாயுவை வெளியேற்றுகிறது.