English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!

மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!

7 Things To Do When You Are Upset : மனநிலையை மேம்படுத்தும் சில முக்கியமான விஷயங்கள். இதை செய்தால், கண்டிப்பா மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகும். என்னென்ன தெரியுமா?

7 Things To Do When You Are Upset : நம்மில் பலருக்கு, பலவித காரணங்களால் மனநிலை சரியில்லாமல் போகும். அப்படி போகும் போது அதை மீட்டுக்கொண்டு வந்து, மீண்டும் சகஜ நிலைக்கு வருவதற்கு நமக்கு சில ஹாபீஸ் உதவும். அவை என்னென்ன தெரியுமா?
1 /7

மெதுவாக மூச்சுப்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இது, உடலில் உள்ள நெகடிவ் எண்ணங்களை அகற்ற உதவும். இதனால் மனம் அமைதியாகும். 

2 /7

உங்களை எந்த சூழல் பாதிக்கிறதோ, அதிலிருந்து டைம்-அவுட் எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் தள்ளி செல்லலாம். நடைப்பயிற்சி செய்வது, யாரிடமாவது மனம் விட்டு பேசுவது உள்ளிட்டவற்றை செய்யலாம். 

3 /7

உங்கள் உணர்ச்சிகள் என்னென்ன என்பதை கண்டுபிடியுங்கள். அந்த உணர்ச்சிகள், கோபமா, சோகமா, அனுதாபமா என்பதை முதலில் உணருங்கள்.

4 /7

நம்பிக்கைக்குரிய நபர் யாரிடமாவது மனம் விட்டு அழலாம், பேசலாம். அப்போதுதான், உங்கள் மனம் சாந்தியடையும். 

5 /7

உங்கள் ஜர்னலில், உணர்வுகளை எழுதுங்கள். இப்படி செய்தால், உடனடியாக இல்லை என்றாலும் உங்கள் சோகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையும். 

6 /7

உங்கள் சோகத்திற்கான தீர்வு என்ன என்பது உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. அது என்ன என்பதை கண்டுபிடியுங்கள். 

7 /7

உங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்து, பிடித்த விஷயங்களை சாப்பிட்டு, செல்ஃப் கேர் செய்து கொள்ளுங்கள். அப்போது உங்கள் மனம் ஓரளவிற்கு தெளிவடையும்.

Upset SAD Mind relaxation Stress Free

Next Gallery

தாயுமானவர் திட்டம் : சென்னை மக்களே அலெர்ட்! ரேஷன் பொருள் வீடு தேடி வரும் தேதி அறிவிப்பு