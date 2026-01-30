மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!

7 Things To Do When You Are Upset : மனநிலையை மேம்படுத்தும் சில முக்கியமான விஷயங்கள். இதை செய்தால், கண்டிப்பா மனசு ரிலாக்ஸ் ஆகும். என்னென்ன தெரியுமா?
7 Things To Do When You Are Upset : நம்மில் பலருக்கு, பலவித காரணங்களால் மனநிலை சரியில்லாமல் போகும். அப்படி போகும் போது அதை மீட்டுக்கொண்டு வந்து, மீண்டும் சகஜ நிலைக்கு வருவதற்கு நமக்கு சில ஹாபீஸ் உதவும். அவை என்னென்ன தெரியுமா?
மெதுவாக மூச்சுப்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இது, உடலில் உள்ள நெகடிவ் எண்ணங்களை அகற்ற உதவும். இதனால் மனம் அமைதியாகும்.
உங்களை எந்த சூழல் பாதிக்கிறதோ, அதிலிருந்து டைம்-அவுட் எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் தள்ளி செல்லலாம். நடைப்பயிற்சி செய்வது, யாரிடமாவது மனம் விட்டு பேசுவது உள்ளிட்டவற்றை செய்யலாம்.
உங்கள் உணர்ச்சிகள் என்னென்ன என்பதை கண்டுபிடியுங்கள். அந்த உணர்ச்சிகள், கோபமா, சோகமா, அனுதாபமா என்பதை முதலில் உணருங்கள்.
நம்பிக்கைக்குரிய நபர் யாரிடமாவது மனம் விட்டு அழலாம், பேசலாம். அப்போதுதான், உங்கள் மனம் சாந்தியடையும்.
உங்கள் ஜர்னலில், உணர்வுகளை எழுதுங்கள். இப்படி செய்தால், உடனடியாக இல்லை என்றாலும் உங்கள் சோகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையும்.
உங்கள் சோகத்திற்கான தீர்வு என்ன என்பது உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. அது என்ன என்பதை கண்டுபிடியுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்து, பிடித்த விஷயங்களை சாப்பிட்டு, செல்ஃப் கேர் செய்து கொள்ளுங்கள். அப்போது உங்கள் மனம் ஓரளவிற்கு தெளிவடையும்.