  • டென்ஷனை குறைத்து..உடலை ரிலாக்ஸ் ஆக்கும் 7 யோகாசனங்கள்! காலையில் செய்யலாம்..

Yoga Poses That Will Help Release Tension : சில யோகாசனங்கள், நம் உடலில் இருந்து டென்ஷனை குறைக்க உதவும். அந்த யோகாசனங்கள் அனைத்தும் செய்யவும் சிம்பிளாக இருக்கும். அவை என்னென்ன தெரியுமா?

Yoga Poses That Will Help Release Tension : தற்போதைய வாழ்வியல் சூழலில், அனைவருக்கும் டென்ஷனான மற்றும் ஓய்வே இல்லாத வாழ்க்கையை பலர் வாழ்ந்து வருகின்றனர். பல மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்த்தாலோ, உடலுக்கு சரியான பயிற்சி  கொடுப்பது இல்லை என்றாலோ கூட, டென்ஷனான வாழ்க்கை அமையலாம். இதை சரிசெய்ய, நாம் சிம்பிளான சில யோகாசனத்தை செய்து பார்க்கலாம். அவை என்னென்ன தெரியுமா?
இதனை ஆங்கிலத்தில் Child's Pose என்று கூறுவர். தோள்பட்டை மற்றும் கழுத்தில் இருக்கும் இறுக்கத்தை நீக்க, இந்த யோகாசனம் உதவும். இதை செய்ய உங்கள் மார்புக்கு நேராக முட்டியை வைத்து, கைகளை முன்னே நீட்டி தலையை கீழே தள்ளி படுக்கவும். இப்படி, 30 வினாடிகள் நின்றால், உங்கள் உடல் ரிலாக்ஸ் ஆகும்.  

இதனை ஆங்கிலத்தில் Cat-Cow-Stretch என்று கூறுவர். இது முதுகெலும்பை நீட்டவும், கைகள் மற்றும் தோள்பட்டை வலியை நீக்க்அவும் உதவுகிறது. இதை செய்ய, உங்கள் கைகள் தோள்களுக்கு நேராகக் கீழேயும், முழங்கால்கள் இடுப்புக்குக் கீழேயும் இருக்கும்படி, chair போன்ற நிலையில் ஆரம்பிக்கலாம். மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது, உங்கள் முதுகை வளைத்து, மேல்நோக்கிப் பாருங்கள். மூச்சை வெளியேற்றும் போது உங்கள் முதுகை வளைத்து, தலையை மேலே தூக்கவும். இப்படி, 10-15 முறை வரை செய்யலாம். 

இந்த ஆசனம், தொடையின் பின்பகுதி, கெண்டைக்கால் தசைகள் மற்றும் முதுகெலும்பை ரிலாக்ஸ் செய்யும் ஆசனமாக பார்க்கப்படுகிறது. கைகளை கீழே வைத்து தலையை நன்றாக கீழே குணிந்து உங்கள் நுணிக்கால்களால் நிற்கவும். திகால்களை தரையை நோக்கி அழுத்தவும். 30 வினாடிகள் முதல் 1 நிமிடம் வரை இந்த நிலையில் இருக்கவும்.

இது உடலை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு ஆசனமாகும். இது முதுகு மற்றும் தொடையின் பின்பகுதி தசைகளில் உள்ள இறுக்கத்தைப் போக்க உதவுகிறது. இதை செய்ய தரையில் கால்களை நேராக நீட்டி உட்காருங்கள். மூச்சை உள்ளிழுத்து, உங்கள் முதுகெலும்பை நேராக வைத்து, மூச்சை வெளியேற்றியபடியே முன்னோக்கி வளைந்து, உங்கள் பாதங்களையோ அல்லது கணுக்கால்களையோ தொட முயற்சி செய்யுங்கள். இந்த நிலையில் 30 வினாடிகள் இருங்கள்.

இது புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் ஆசனமாகும். உடலில் தளர்வை ஊக்குவிக்கி கால்களில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது. ஒரு சுவரின் அருகே அமர்ந்து, பின்னால் சாய்ந்து உங்கள் கால்களை சுவரில் உயர்த்தி நீட்டவும். உங்கள் கைகளை பக்கவாட்டில் தளர்வாக வைத்துக்கொண்டு கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். மூச்சை உள்ளிழுத்து சுவாசித்து, 5-10 நிமிடங்கள் இந்த நிலையில் இருங்கள்.

இந்த யோகாசனம், இடுப்பைத் ரிலாக்ஸ் செய்யவும், கீழ் முதுகில் உள்ள இறுக்கத்தைப் போக்கவும் ஒரு சிறந்த யோகாசனமாக உதவுகிறது. உங்கள் முதுகில் படுத்து, உங்கள் உள்ளங்கால்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து, முழங்கால்களைப் பக்கவாட்டில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் கைகளை உடலின் பக்கவாட்டிலோ அல்லது வயிற்றின் மீதோ வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மூச்சை இழுத்து விட்டு, ஒன்று முதல் இரண்டு நிமிடங்கள் வரை இந்த நிலையில் இருங்கள்.  

இந்த யோகாசனம், பதற்றத்தை உடலில் இருந்து விடுவிப்பதற்கும், உங்கள் உடலையும் மனதையும் அமைதிப்படுத்துவதற்கும் உதவும்.  உங்கள் கால்களை நீட்டி, கைகளை இரு பக்கங்களிலும் வைத்து, உள்ளங்கைகள் மேல்நோக்கி இருக்கும்படி மல்லாந்து படுங்கள். கண்களை மூடிக்கொண்டு, மூச்சை சுவாசித்து, உங்கள் உடலின் பதற்றத்தையும் ரிலீஸ் செய்வதில் கவனம் செலுத்துங்கள். இந்த நிலையில் 5-10 நிமிடங்கள் இருங்கள்.

