  • 8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை

8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அவர்களது சம்பளம் அதிகபட்சமாக 54% வரை உயரக்கூடும். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வின் முக்கிய காரணியாக கருதப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது தற்போது அனைவரது கவனமும் உள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்திரைகளின் படி, தற்போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. 8வது சம்பளக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான (ToR) அறிவிப்பை வெளியிட்டதையடுத்து, புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 8வது ஊதியக்குழு தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் மத்திய அரௌச் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.

ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வின் முக்கிய காரணியாக கருதப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது தற்போது அனைவரது கவனமும் உள்ளது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்திரைகளின் படி, தற்போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது.

சம்பள கணக்கீட்டில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கியமானது. தற்போதைய அடிபப்டை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் இது திருத்தப்பட்ட அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கிறது.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிக்கும்போது அரசாங்கம் பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீடு மற்றும் டாக்டர் வாலஸ் ஆர். அய்கிராய்டின் சூத்திரத்தைக் கருத்தில் கொள்கிறது. ஒரு தொழிலாளி, மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளைக் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கான உணவு, உடை மற்றும் வீட்டுவசதி போன்ற அத்தியாவசிய செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் அய்கிராய்டின் முறை தேவை அடிப்படையிலான குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை தீர்மானிக்கிறது.

தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புகளின் (NC-JCM) ஊழியர்களின் தரப்பு, இது குறித்த விவாதங்கள் இன்னும் நடந்துவருவய்ஹாகவும், இன்னும் இறுதி எண்ணிக்கை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் கூறியுள்ளது. இருப்பினும், அம்பிட் கேபிடல் நிறுவனத்தின் ஜூலை மாத அறிக்கை, 8வது சம்பளக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என்று பரிந்துரைத்தது.

முந்தைய சம்பளக் கமிஷன்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட சம்பள வளர்ச்சியைப் பற்றிய பகுப்பாய்வை அம்பிட் அடிப்படையாகக் கொண்டது. "வெவ்வேறு சம்பளக் கமிஷன்களில் காணப்படும் சம்பள வளர்ச்சியைப் பொறுத்து, அரசாங்கம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் வரம்பு 1.83 மற்றும் 2.46 க்கு இடையில் உள்ளது" என்று அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.

8வது சம்பளக் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை திருத்தும், இதனால் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள். 8வது ஊதியக்குழு சம்பளத்தில் சுமார் 14 சதவீத குறைந்தபட்ச உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்று அம்பிட் கேபிடல் மதிப்பிடுகிறது (அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் டிஏ உட்பட). அதிகபட்ச அதிகரிப்பு 54 சதவீதத்தை தொடலாம்.

இருப்பினும், அரசாங்கத்தின் மீது அது ஏற்படுத்தும் குறிப்பிடத்தக்க நிதி அழுத்தம் காரணமாக 54 சதவீத உயர்வு சாத்தியமில்லை என்பதையும் அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. நுகர்வை ஊக்குவிப்பதற்காக அரசாங்கம் மிதமான உயர்வை பரிசீலிக்கலாம் என்றாலும், நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக அதிகப்படியான பெரிய உயர்வின் எதிர்பார்ப்புகள் யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிக்கை மேலும் குறிப்பிடுகிறது.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 - 2.46 -க்குள் இருந்தால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளமான ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வை பற்றி இங்கே காணலம்: 1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - 32,940, 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.44,280.

8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 - 2.46 -க்குள் இருந்தால், அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? 1.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - 54,900, 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400,  2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400, 2.46 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - 73,800.  

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.  

