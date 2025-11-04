8வது ஊதியக்குழு: 186%? 12%?.... அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? இதோ எளித விளக்கம்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? சம்பளம் 12% அதிகரிக்குமா அல்லது 186% அதிகரிக்குமா? இதற்கான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு சமீபத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு கணக்கீட்டில் அனைவரது கவனமும் உள்ளது. சம்பளம் 12% அதிகரிக்குமா அல்லது 186% அதிகரிக்குமா? இதை எப்படி கணக்கிடுவது? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் பெறுகின்றனர். தற்போதைய நிலவரப்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆகும். ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆக உள்ளது.
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அதிகபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.2,25,000 ஆகும். அதே நேரத்தில் அமைச்சரவை செயலாளர் மற்றும் பிற உயர் பதவிகளில் உள்ள ஊழியர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.2,50,000 பெறுகின்றனர். 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 58 சதவீதமாக உள்ளது. குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000 இல், 3 சதவீத டிஏ உயர்வு ரூ.540 ஐச் சேர்க்கும். இது 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மொத்த குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை 58 சதவீத டிஏவில் ரூ.28,440 ஆக மாற்றும். இதேபோல், 3 சதவீத டிஆர் உயர்வு ரூ.9,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை ரூ.270 உயர்த்தும். மொத்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.58 சதவீத விகிதத்தில் ரூ.14,220 ஆகக் கொண்டுவரும்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் திருத்தப்பட்ட சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை சூத்திரம்: திருத்தப்பட்ட சம்பளம் = அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது அரசாங்கம் அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தும் ஒரு அளவீடு ஆகும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அரசாங்கம் 1.8 முதல் 2.86 வரையிலான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அங்கீகரிக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அடிப்படை குறைந்தபட்ச ஊதியம் மாதத்திற்கு ரூ.18,000 ஆகும். 8வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வரும்போது, அடிப்படை ஊதியத்தில் அகவிலைப்படி 60 சதவீதம் என்று வைத்துக் கொண்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மொத்த குறைந்தபட்ச ஊதியம் (அடிப்படை + அகவிலைப்படி) ரூ.28,800 ஆக இருக்கும்.
1.8 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில்: ரூ.32,400 (தற்போதைய சம்பளத்தில் 12.5 சதவீத உண்மையான அதிகரிப்பு, இதில் அடிப்படை + அகவிலைப்படி அடங்கும்). 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில்: ரூ. 51,480 (தற்போதைய சம்பளத்தில் 78.75 சதவீத உண்மையான அதிகரிப்பு, இதில் அடிப்படை + டிஏவும் அடங்கும்).
இருப்பினும், இதிலிருந்து அகவிலைப்படியை நாம் விலக்கினால், 1.8 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அதிகரிப்பு 80 சதவீதமாகவும், 2.86 ஃபிட்மென்ட் காரணியில் 186 சதவீதமாகவும் இருக்கும்.
இந்த வகையில், அகவிலைப்படியை சேர்த்து ஊதிய உயர்வை கணக்கிட்டால், அது 1.8 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் 12.5 சதவீதமாகவும், 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் 78.75 சதவீதமாகவும் இருக்கும். அகவிலைப்படியை விலக்கி பார்த்தால், 1.8 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் அதிகரிப்பு 80 சதவீதமாகவும், 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் 186 சதவீதமாகவும் இருக்கும்.
ஜனவரி 2025 இல், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் பிற சலுகைகளில் மாற்றங்களை ஆராய்ந்து பரிந்துரைக்க 8வது மத்திய ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. தற்போது, ToR-ஐ மத்திய அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும் என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.