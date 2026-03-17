8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 25-30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.... கணிக்கும் நிபுணர்கள்

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இந்த சம்பள உயர்வு 7வது ஊதியக்குழுவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை ஒத்து இருக்குமா? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஊதிய விகிதங்கள் அமலுக்கு வந்த பிறகு, தங்கள் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பது அவர்களது முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள், 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான செயல்முறையை இந்திய அரசு 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியது.
8வது ஊதியக்குழு லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் அலவன்சுகளில் தேவையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடிய ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக கருதப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை இறுதி செய்யும் முன், ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களிடமிருந்து கருத்துகளை கேட்க, இணையவழி மூலமாக மத்திய நிதி அமைச்சகம் ஆலோசனைகளைக் கோருகிறது. ஆலோசனைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான இந்த வாய்ப்பு, ஏப்ரல் 30, 2026 வரை திறந்திருக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான நடவைக்கைகள் வேகமாக நடந்துவரும் இந்த வேளையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மனங்களில் பல முக்கியமான கேள்விகள் உள்ளன. புதிய ஊதிய விகிதங்கள் அமலுக்கு வந்த பிறகு, தங்கள் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பது முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது. எனினும், தற்போதைய நிலையில், யாராலும் இதற்கு ஒரு திட்டவட்டமான விடையை அளிக்க இயலாது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.
எனினும், முந்தைய ஊதியக் குழுக்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, இம்முறை சம்பள உயர்வு எந்த அளவில் இருக்கக்கூடும் என்பது குறித்த ஒரு கணிப்பை நிச்சயமாகச் செய்யலாம். அதை பற்றி இங்கே காணலாம்.
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதிகபட்ச அடிப்படை ஊதியம் மாதத்திற்கு ₹2.5 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த உதாரணத்தின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் 20 முதல் 35 சதவீதம் வரையிலான சம்பள உயர்வு இருக்கக்கூடும் என மதிப்பிடப்படுகின்றது.
சம்பள உயர்வு 8வது ஊதியக்குழுவில் நிர்ணயிக்கப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பெரிதும் சார்ந்திருக்கும். தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழுவில் 2.4 முதல் 3.0 -க்குள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். எனினும், அரசின் இறுதி அறிவிப்புக்கு பிறகுதான் இது குறித்த தெளிவு கிடைக்கும்.
6வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சராசரியாக 40 சதவீத சம்பள உயர்வு கிடைத்தது. 7வது ஊதியக் குழுவின் ஒட்டுமொத்த தாக்கம், சம்பளம் மற்றும் படிகள் ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து சுமார் 23 முதல் 25 சதவீதம் வரை இருந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. (இதில் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது). இதன் அடிப்படையில், 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான கணிப்புகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.
அடுத்த 12 முதல் 18 மாதங்களில் நிலவக்கூடிய பணவீக்கம், 16வது நிதிக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்குப் பிந்தைய நிதி நிலைமை, வரி வருவாயில் ஏற்படும் வளர்ச்சி, அரசியல் உறுதிப்பாடு ஆகிய முக்கிய காரணிகளை சார்ந்து இறுதிப் புள்ளிவிவரங்கள் அமையும். ஒருபுறம் தெளிவான மற்றும் திருப்திகரமான ஊதிய உயர்வையும், மறுபுறம் படிகள் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) செய்யப்பட வேண்டிய மாற்றங்களுக்கான ஒரு சமச்சீரான கட்டமைப்பையும் ஏற்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கும் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
நவம்பர் 2025-இல் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது. இதைத் தொடர்ந்து, பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கு இந்த ஊதியக் குழுவிற்கு 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர மத்திய அரசு அதை ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.