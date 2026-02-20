English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான மதிப்பீடுகள் என்ன? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அரசாங்கம் புதிய ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்திய பிறகு, நாடு முழுவதும் 1 கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் புதிய சம்பள அளவுகோல், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய மாற்றங்களால் பயனடைவார்கள்.
1 /10

நீங்களோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் நபர்களோ மத்திய அரசு ஊழியராக இருந்தால், இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறார்கள்.

2 /10

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஊதியக்குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. அரசாங்கம் புதிய ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்திய பிறகு, நாடு முழுவதும் 1 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் புதிய சம்பள அளவுகோல், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய மாற்றங்களால் பயனடைவார்கள்.

3 /10

அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW) டிசம்பர் 2025 இல் மாறாமல் இருந்தது. இது 148.2 ஆகவே தொடர்கிறது. ஆகையால், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படியில் (DA) 2% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2% அதிகரிப்பு இருந்தால், அகவிலைப்படி 58% லிருந்து 60% ஆக அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு ஹோலிக்கு முன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4 /10

அகவிலைப்படி மார்ச் மாதம் அதிகரிக்கப்பட்டால், ஊழியர்கள் ஜனவரி-பிப்ரவரி மாத நிலுவைத் தொகையை ஒரே நேரத்தில் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சில அறிக்கைகள் 63% வரை அகவிலைப்படி உயர்வை கணித்துள்ளன. எனினும், அதற்கான வாய்ப்பில்லை என்றே நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ​​60% அகவிலைப்படியே கிட்டத்தட்ட உறுதியாக உள்ளது.

5 /10

8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது. அமைச்சகங்கள், துறைகள், ஊழியர்கள், தொழிற்சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களிடமிருந்து அரசாங்கம் கருத்துகளைக் கோரியுள்ளது. 18 கேள்விகளைக் கொண்ட இந்த வினாத்தாள் MyGov.in போர்ட்டலில் கிடைக்கிறது. அனைத்து பதில்களும் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். பதில்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 16, 2026 ஆகும்.

6 /10

8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள உயர்வில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முக்கிய காரணியாக பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.  

7 /10

7வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்து பல ஊகங்கள் உள்ளன. 1.83, 1.92, 2.57, 2.86, 3.25 என பல ஊகங்கள் உள்ளன. தொழிற்சங்கங்கள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 2.86 முதல் 3.25 அல்லது அதற்கு மேல் அதிகரிக்கக் கோருகின்றன. ஃபிட்மென்ட் காரணி 2.0 அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், நிலைகள் 1 முதல் 5 வரை உள்ள ஊழியர்கள் லட்சக்கணக்கில் மொத்த தொகை பெறலாம்.

8 /10

தற்போது, ​​7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக உள்ளது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால், அது ₹46,260 ஆக உயரக்கூடும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.46 ஆக இருந்தால், அடிப்படை ஊதியம் ₹44,280 ஆகவும், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக இருந்தால் சம்பள உயர்வு ₹51,480 அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கலாம். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆக இருந்தால் அடிப்படை சம்பளம் ₹54,000 ஆகவும், 3.25 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ₹58,500 அடிப்படை சம்பளமும் கிடைக்கும்.

9 /10

பெரும்பாலான அறிக்கைகள் 30-34% சம்பள உயர்வைக் குறிக்கின்றன. குறிப்பாக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 அல்லது அதற்கு அருகில் இருந்தால் இது சாத்தியமாகும். சிலர் சம்பள உயர்வு 20% முதல் 34% வரை இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளனர். உண்மையான அதிகரிப்பு (டிஏ இணைப்பிற்குப் பிறகு) 13% முதல் 40-70% வரை இருக்கலாம். ஏனெனில் பழைய டிஏ புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்கப்படும். இது மொத்த சம்பளம், எச்ஆர்ஏ மற்றும் டிஏ போன்ற கொடுப்பனவுகளையும் அதிகரிக்கும்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

8th Pay Commission salary pension Central government employees pensioners salary hike

Next Gallery

செல்வம் கொழிக்கப்போகும் நேரம்! பிப்ரவரி 23ல் நிகழும் அபூர்வ ராஜயோகம்- உங்கள் ராசி இதில் இருக்கா?