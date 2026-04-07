8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. சம்பள உயர்வு குறித்த ஒரு அட்டகாசமான மதிப்பீடு வெளிவந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு தனது அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 18 மாத கால அவகாசம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான தற்போதைய விவாதங்கள் ஆகியவை இப்போது ஒரு தீர்க்கமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இது ஊழியர்களின் நிதி நிலையில் ஒரு விரிவான மேம்பாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பாக உற்சாகமூட்டும் செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. இருப்பினும், புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் இது முழுமையாக 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என்றும் இதற்கான கணக்கீடு ஜனவரி 2026 முதல் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் கணிசமான உயர்வைச் செய்ய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது, இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த மாற்றம் 48.62 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வருமானத்தை உயர்த்துவது மட்டுமல்லாமல், 67.85 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்திற்கும் ஒரு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு ஊழியரின் பழைய அடிப்படை ஊதியத்தை, புதிய அடிப்படை ஊதியமாக மாற்றப் பயன்படும் ஒரு கணித சூத்திரம் ஆகும். அதாவது, ஊழியர்களின் புதிய ஊதியத்தின் துல்லியமான அளவு, முழுமையாகவே இந்தக் குறிப்பிட்ட காரணியைச் சார்ந்தே அமைகிறது. தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு உயர்த்தப்பட்டு அமல்படுத்தப்படலாம் என்றும், இது ஊழியர்களுக்கு 30% முதல் 35% வரை நேரடி ஊதிய உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் ஊகங்கள் நிலவுகின்றன. உதாரணமாக, மத்திய அரசு 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு ஒப்புதல் அளித்தால், ₹18,000 அடிப்படை ஊதியம் உள்ள ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியம் ₹46,260 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும்.
ஊழியர் சங்கங்கள், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 முதல் 3.25 வரையிலான வரம்பிற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றன. இது குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ₹51,000 என்ற வரம்பிற்கு அப்பால் உயர்த்தக்கூடும். அடிப்படை ஊதிய உயர்வுடன் சேர்த்து, அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் பயணப்படி (TA) போன்ற படிகளும் தானாகவே கணிசமான உயரும்.
8வது ஊதியக் குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக ஒரு புதிய ஓய்வூதியத் திருத்த சூத்திரமும் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் இந்த உயர்வு, அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் முதியவர்களுக்குக் கணிசமான நிதிப் பாதுகாப்பையும் நிவாரணத்தையும் வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கான கட்டமைப்பு நவம்பர் 2025 வாக்கில் தெளிவானது. தனது பரிந்துரைகளை வகுக்க இக்குழுவிற்கு 18 மாதங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. முழுமையான அமலாக்கத்திற்கு தாமதம் ஆனாலும், புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்ததாகக் கருதப்படும் என கூறப்படுகின்றது.
இக்குழுவின் இறுதி அறிக்கை ஜூன் 2027-க்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட வாய்ப்பிருந்தாலும், அது பின்னேற்புத் தேதியிட்டு, அதாவது, முன்தேதியிட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும். அதாவது, ஜனவரி 2026 முதல் உண்மையான அமலாக்கத் தேதி வரையிலான காலத்திற்கான முழுமையான அரியர் தொகையையும் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பெறுவார்கள்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட ஊதிய அட்டவணை ஆகியவை தொடர்பான ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பரிந்துரைகள் அனைத்திற்கும் மத்திய அமைச்சரவையே இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கும். அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பின்னரே ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான துல்லியமான எண்ணிக்கை தெளிவாகும்.
