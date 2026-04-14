8வது ஊதியக்குழு: 34% சம்பள உயர்வு, லட்சங்களில் அரியர், குட் நியூஸ் சொன்ன நிபுணர்கள்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உள்ள முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? நிபுணர்களின் கணிப்பு என்ன? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊழியர்களின் ஊதியம் எந்த அளவிற்கு உயரும் என்பது பெரிய அளவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு தற்போது உள்ளது போலவே 2.57 என நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியத்தில் சுமார் 30 முதல் 34 சதவீதம் வரையிலான உயர்வு ஏற்படக்கூடும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில், 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் தொடர்ந்து ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக இருந்து வருகின்றன. இந்த ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்படுவதன் மூலம், ஊழியர்களின் வருமானம் உயரும் என்றும் அதன் விளைவாக அவர்களுக்கு நேரடி நிதிப் பயன்கள் கிடைக்கும் என்றும் பரவலாக நம்பப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலையில், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு, எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் அரியர் தொகையை வழங்குதல் போன்ற முக்கிய அம்சங்களிலேயே மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கவனம் உள்ளது. ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பயன்களின் அளவை இறுதியில் தீர்மானிக்கப்போகும் காரணிகள் இவையே ஆகும்.

ஊதியக் குழு எத்தகைய காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்? தனது பரிந்துரைகளை வகுக்கும்போது, ​​8வது ஊதியக் குழு பல முக்கியக் காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலை, பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகம், பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களுக்கான நிதி இருப்பு மற்றும் ஓய்வூதியங்களுக்காக எதிர்பார்க்கப்படும் செலவினங்கள் ஆகியவை இக்காரணிகளில் அடங்கும்.

மேலும், தனது முடிவுகள் பல்வேறு மாநில அரசுகளின் நிதி ஆரோக்கியத்தின் மீது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் இந்த ஊதியக் குழு மதிப்பிடும். அத்துடன், பொருத்தமான மற்றும் சமச்சீரான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஏதுவாக, அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், சலுகைகள் மற்றும் பணிச்சூழல்கள் ஆகியவை குறித்த ஒப்பாய்வு ஒன்றும் மேற்கொள்ளப்படும்.

8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊழியர்களின் ஊதியம் எந்த அளவிற்கு உயரும் என்பது பெரிய அளவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்திருக்கும். இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு தற்போது உள்ளது போலவே 2.57 என நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியத்தில் சுமார் 30 முதல் 34 சதவீதம் வரையிலான உயர்வு ஏற்படக்கூடும். இதன் விளைவாக, ஒட்டுமொத்த ஊதிய வரம்பானது சுமார் ₹46,260 முதல் ₹6,42,500 வரை விரிவடையக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பை 3.0 என நிர்ணயிக்க முடிவெடுத்தால், ஊதிய வரம்பானது ₹54,000 முதல் ₹7,50,000 -க்குள் உயரக்கூடும். மாறாக, இந்த மதிப்பு 3.25 என்ற அளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊதிய வரம்பானது சுமார் ₹58,500 முதல் ₹8,12,500 -க்குளான அளவை எட்டக்கூடும்.

பொதுவாக, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் நிதிப் பயன்கள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகவே இருக்கும். ஆகையால் இந்த காரணி மீது அனைவரின் கவனமும் உள்ளது.

முந்தைய ஊதியக் குழுக்களை அமல்படுத்தும்போது கடைப்பிடிக்கப்பட்ட காலவரையறையின் அடிப்படையில் பார்க்கையில், புதிய ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்துவதற்குச் சிறிது காலம் ஆகலாம். உதாரணமாக, 7-வது ஊதியக் குழுவை முழுமையாக அமல்படுத்த சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டன

8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை பெறும் பலன் கிடைக்கும். மதிப்பீடுகளின்படி, கீழ்நிலை ஊழியர்கள் ₹3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. அதேவேளையில், நிலை 5-இல் (Level 5) உள்ள ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை ₹9 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

