ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவில் 4 அதிரடி அறிவிப்புகள்: ஓய்வூதியம் எகிறப்போகுது

8th Pay Commission Pension Hike: 8வது ஊதியக் குழுவில் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? அவர்களது கோரிக்கைகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
Central Government Pensioners Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் தங்களுக்கான பிரத்யேக அறிவிப்புகளுக்காக மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். அடுத்த சில வாரங்களில் சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கவுள்ள நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். ஆக்ஸ்ட் அல்லது செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. விரைவில் குறிப்பு விதிமுறைகளும் இறுதி செய்யப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களை போலவே மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவில் பல வித நற்செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. அரசிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பு விதிமுறைகளிலும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பு ஓய்வூதிய உயர்வு தொடர்பானது. இது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும். 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
மதிப்பிடபட்டுள்ள பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில், அடிப்படை ஊதியமாக ரூ.ரூ.30,000 பெறும் ஓய்வூதியதாரர்க்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்: 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400, 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400, 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100, 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
கம்யூடட் ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வுபெறும்போது, ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை மொத்தமாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி கிடைக்கிறது. இது மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம், அதாவது கம்யுடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் என அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு ஈடாக, எடுக்கப்பட்ட தொகை மாதா மாதம் ஓய்வூதியத்திலிருந்து சிறிது சிறிதாக கழிக்கப்படும். அரசு 15 வருட காலத்தில் அந்த தொகையை கழிக்கிறது
ஓய்வூதிய மீட்பு காலத்தை 15 ஆண்டுகளிலிருந்து 12 ஆண்டுகளாக குறைக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் தரப்பில் கோரிக்கை உள்ளது. இது நடந்தால் ஓய்வூதியதாரர்கள் 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியத்தை பெறத் தொடங்குவார்கள்.
மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கூடுதல் நிதி பாதுகாப்பை அளிக்க, அவர்களுக்கு 80 வயது முதல் கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. தற்பொது கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கான கட்டமைப்பு இப்படி உள்ளது: 80 வயதில் 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 85 வயதில் 30% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 90 வயதில் 40% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 95 வயதில் 50% கூடுதல் ஓய்வூதியம், 100 வயதில் 100% கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது.
கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் தொடக்க வயதை 65 ஆக குறைக்க வேண்டும் என்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 5% அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை உள்ளது. அதாவது 65 வயதில் 5% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 70 வயதில் 10% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 75 வயதில் 15% கூடுதல் ஓய்வூதியமும், 80 வயதில் 20% கூடுதல் ஓய்வூதியமும் வழங்க வேண்டும் என ஊழியர் அமைப்புகள் கோரி வருகின்றனர். 80 வயதுக்கு பிறகு வழக்கமான கூடுதல் ஓய்வூதிய விகிதங்கள் தொடரும்.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது. பங்களிப்பு அடிப்படையில் உள்ள NPS ஐ அகற்றி, CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள் 1972/2021 இன் கீழ் முன்னர் இருந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என ஊழியர் அமைப்புகள் கோரி வருகின்றன.
8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகள் காத்திருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இவை அவர்களது ஓய்வுக்கு பிறகான வாழ்க்கையில் நிதி நன்மைகளை அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.