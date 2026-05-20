/8வது ஊதியக்குழு: OPS, குடும்ப ஓய்வூதியம், ஓய்வூதிய உயர்வு... NC JCM கூட்டத்தில் 5 முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் வரும் காலங்களில் பல பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். அரசாங்கத்திற்கும் ஊழியர் அமைப்புகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற ஒரு முக்கியக் கூட்டத்தின்போது முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
8th Pay Commission Pensioners: நாட்டில் 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் சூழலில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுப்பது தொடர்பாக ஒரு முக்கியத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர் தரப்புச் செயலாளரான சிவ கோபால் மிஸ்ரா, அமைச்சரவைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்டக் கூட்டத்தில், கருணை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் தொடர்பாக ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் உணர்வுபூர்வமான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர் தரப்புச் செயலாளரான சிவ கோபால் மிஸ்ரா, அமைச்சரவைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்டக் கூட்டத்தில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பல முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
கடந்த வாரம் நடைபெற்ற வருடாந்திர NC-JCM கூட்டத்தின் போது, 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது குறித்த பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவின் பரிந்துரை 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு அனுப்பப்படும் என்று அமைச்சரவைச் செயலாளர் டி.வி. சோமநாதன் ஊழியர் பிரதிநிதிகளுக்கு உறுதியளித்தார். ஊதியக் குழுக்களின் போது மட்டுமே செய்யப்படும் திருத்தங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் பணவீக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்க அனுமதிக்காது என்று வாதிட்டு, 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஓய்வூதிய திருத்தத்தை ஊழியர்கள் தரப்பு வலியுறுத்துகிறது.
சார்ந்திருப்பவர்களுக்காக அதிக குடும்ப ஓய்வூதியத்தை ஊழியர்கள் கோருகின்றனர். இறந்த ஊழியர் அல்லது ஓய்வூதியதாரரின் கற்பனையான ஊதியத்தில் 30% ஆக குடும்ப ஓய்வூதியத்தைக் குறைப்பதை ஊழியர்கள் தரப்பு எதிர்த்துள்ளது. சார்ந்திருப்பவர்கள் அதிக ஓய்வூதிய ஆதரவைப் பெற வேண்டும் என்று அது வாதிட்டது. தற்போது, முழு ஓய்வூதியம் என்பது ஊழியரின் கடைசியாகப் பெற்ற சராசரி ஊதியத்தில் 50% மற்றும் அகவிலைப்படியுடன் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆனால், குடும்ப ஓய்வூதியம் 30% ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கான வருமானச் சான்றிதழ் விதியைத் தளர்த்தக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்காக, உடல் ஊனமுற்ற சார்ந்திருக்கும் குழந்தைகள் வருமானச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை நீக்க வேண்டும் என NC-JCM பணியாளர் தரப்பு கோரியுள்ளது.
NPS-க்கு மாறும் நேரத்தில் பணியமர்த்தப்பட்ட சில ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்ட (OPS) கோரிக்கை எழுப்பப்பட்டது. டிசம்பர் 22, 2003 அன்று NPS அறிவிப்பு தேதிக்கு முன்பு ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை தொடங்கிய சில ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்ட (OPS) பலன்களை வழங்க வேண்டும் என பணியாளர் தரப்பு கோரியுள்ளது. அந்த தேதிக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் டிசம்பர் 22, 2003-க்கு முன்பு விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சில கருணை அடிப்படையிலான நியமனங்கள் இதில் அடங்கும்.
குடும்ப ஓய்வூதியத் தகுதிக்கு, 'குடும்பம்' என்பதன் வரையறையை விரிவுபடுத்தி, கணவனை இழந்த சார்ந்திருக்கும் மருமகளையும் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் பணியாளர் தரப்பு முன்மொழிந்துள்ளது. சட்ட அமைச்சகத்துடன் கலந்தாலோசித்து அந்த முன்மொழிவைப் பரிசீலிக்குமாறு பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறைக்கு (DOP&T) அமைச்சரவைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டார்.
இந்த அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டால், அதன் மூலம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைப்பதோடு, மிகப்பெரிய நிவாரணமும் கிடைக்கும். குறிப்பாக, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் இன்னும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களை சென்றடைவது மிக நல்ல விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
அமைச்சரவைச் செயலாளர் திரு. டி.வி. சோமநாதன் அவர்கள், இந்த உணர்வுபூர்வமான விவகாரத்தை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு, உடனடியாகத் தீர்த்து வைத்ததாகக் குறிப்பிட்டு, திரு. கோபால் மிஸ்ரா அவருக்குத் தனது நன்றியைத் தெரிவித்தார். இக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிற முக்கிய முடிவுகளும், இந்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளால் துரிதமாகச் செயல்படுத்தப்படும் என்றும், இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்களின் நம்பிக்கை வலுப்பெறும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இந்த வழியில் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல நல்ல செய்திகளை கொண்டு வரும் என்றும், அதிகப்படியான ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.