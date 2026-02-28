English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

8th Pay Commission DA Merger: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Latest News: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் முதலில் 50% அகவிலைப்படி இணைக்கப்பட்டு இடைக்கால நிவாரணமாக அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும்  தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு 8வது ஊதியக்குழுவிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
1 /10

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO), 8வது ஊதியக் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்க்கு உடனடி நிவாரணம் கோரி ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளது. இதில் குறிப்பாக அகவிலைப்படி இணைப்பு மற்றும் இடைக்கால நிவாரணம் பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

2 /10

வெள்ளிக்கிழமை, பிப்ரவரி 27, 2026 தேதியிட்ட கடிதத்தில், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் 8வது ஊதியக் குழுவை செயல்படுத்துவதில் ஏற்படக்கூடிய தாமதத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, 50% அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, ஜனவரி 1, 2026 முதல் இடைக்கால நிவாரணமாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று FNPO பொதுச் செயலாளர் சிவாஜி வாசிரெட்டி கோரியுள்ளார்.

3 /10

கோரிக்கையில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது? ஜனவரி 1, 2026 முதல் அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்துடன் 50% அகவிலைப்படியை இணைத்து இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குமாறு அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை விடுப்பதாக தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு கடிதத்தில் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

4 /10

இது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உடனடி நிதி உதவியை வழங்கும், அவர்களின் வாங்கும் சக்தியை ஓரளவு மீட்டெடுக்கும், மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு பொருளாதார மரியாதை மற்றும் கண்ணியத்தை இது உறுதி செய்யும்.

5 /10

முந்தைய ஊதிய கமிஷன்களிலும் இதுபோன்ற ஒரு ஏற்பாடு இருந்தது: முந்தைய ஊதிய கமிஷன்களிலும் இதுபோன்ற ஒரு ஏற்பாடு இருந்ததாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். உதாரணமாக, மூன்றாவது சம்பள கமிஷனில், அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 100% ஐத் தாண்டியபோது, ​​அது அடிப்படை ஊதியத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது சம்பள கமிஷன்களில், அகவிலைப்படி அதிகரித்தபோது டியர்னஸ் பே அமல்படுத்தப்பட்டது.

6 /10

தற்போதைய நிலைமை என்ன? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி நிவாரணம்) தற்போது 58% ஆக உள்ளது. விரைவில் மேலும் 2% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு மொத்த அகவிலைப்படி 60% ஆக உயரும்.

7 /10

தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையில் விலை உயர்வின் தாக்கத்தைக் குறைக்க அகவிலைப்படி (DA) வழங்கப்படுகிறது. அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இரண்டு முறை இதைத் திருத்துகிறது. 

8 /10

அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? 8வது சம்பளக் குழு அதன் பணிகளைத் தொடங்கி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், இந்தக் கோரிக்கை வருகிறது. எனினும், அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா என்ற கேள்வி நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது.

9 /10

மேலும் பணவீக்கச் சுமையைக் குறைக்க பணியாளர் அமைப்புகள் நீண்ட காலமாக அகவிலைப்படி இணைப்பு மற்றும் இடைக்கால நிவாரணத்தைக் கோரி வருகின்றன. தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பின் இந்த முயற்சி லட்சக்கணக்கான மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை எழுப்புகிறது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

8th Pay Commission DA Merger Dearness Allowance Central government employees

Next Gallery

மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?