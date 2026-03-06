8வது ஊதியக்குழு: மாறும் அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப அலகு, அடிப்படை ஊதியத்தில் 66% அதிகரிப்பு

8th Pay Commission Family Unit: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 66% அதிகரிக்குமா? இதற்கான காரணம் என்ன? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது சம்பளக் குழு தொடர்பாக மத்திய ஊழியர்களிடையே ஒரு புதிய விவாதம் தொடங்கியுள்ளது. இந்த முறை, கவனம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் மீதுமட்டும் அல்ல. குடும்ப அலகு சூத்திர மாற்றங்களும் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுகின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான 8வது சம்பளக் குழு தொடர்பான விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்த முறை, விவாதத்தின் கவனம் வெறும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் மீது மட்டும் இல்லை. இன்னும் பல வித முக்கிய அம்சங்ள் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
இந்த முறை ஊழியர் அமைப்புகள் கவனம் செலுத்தும் விஷயங்களில் குடும்ப அலகும் ஒன்றாக உள்ளது. பல தசாப்தங்களாகப் பின்பற்றப்படும் குடும்ப அலகு சூத்திரத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் பற்றியும் அதிகமாக பேசப்பட்டு வருகின்றது. குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது அடிப்படை ஊதியத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கும் என்றும், இது 66 சதவீதம் வரை சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் ஊழியர் அமைப்புகளும் நிபுணர்களும் நம்புகின்றனர்.
அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதிய அமைப்பை தீர்மானிக்க 1956 இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டிற்குப் பிறகு ஒரு நிலையான சூத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இதன்படி, ஒரு ஊழியரின் சம்பளம், ஊழியர், அவரது மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் ஆகிய மூன்று குடும்ப அலகுகளை ஆதரிக்க அவர்கள் செய்யும் செலவுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
சூத்திரத்தில் மாற்றம் தேவைப்படுவது ஏன்? பல ஊழியர் அமைப்புகள் மற்றும் நிபுணர்கள் கடந்த காலத்தை விட குடும்பப் பொறுப்புகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறுகின்றனர். குழந்தைகள் இப்போது தங்கள் பெற்றோரைப் பராமரிப்பதற்கு சட்டப்பூர்வமாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பொறுப்பு கொண்டுள்ளனர்.
இத்தகைய சூழ்நிலையில், ஊழியர், அவரது மனைவி, இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் அவரது பெற்றோர் ஆகியோரைக் கொண்ட குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கையை மூன்றாகக் கருதுவதற்குப் பதிலாக ஐந்து என்று கருத வேண்டும் என்று வாதிடப்படுகிறது.
குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டால், அது அடிப்படை ஊதியத்தை நேரடியாக பாதிக்கும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒவ்வொரு கூடுதல் அலகும் அடிப்படை சம்பளத்தை தோராயமாக 33.33 சதவீதம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கை மூன்றிலிருந்து ஐந்து ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால், அடிப்படை சம்பளம் கோட்பாட்டளவில் தோராயமாக 66 சதவீதம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹78,800 ஆக இருந்தால், பின்வரும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 1.76 ஆக இருந்தால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் சுமார் ₹1,38,688 ஐ எட்டக்கூடும். குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து என்று கருதப்பட்டு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 2.42 ஆக அதிகரித்தால், அதே ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் சுமார் ₹1,90,676 ஐ எட்டக்கூடும்.
உண்மையில் அத்தகைய மாற்றம் நடக்குமா? பணவீக்கம் மற்றும் குடும்பப் பொறுப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, குடும்ப அலகு சூத்திரத்தில் மாற்றத்திற்கான கோரிக்கை தர்க்கரீதியானதாகத் தெரிகிறது என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.
இருப்பினும், இறுதி முடிவு அரசாங்கத்தையும் வரவிருக்கும் சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளையும் சார்ந்தது. இந்த முன்மொழிவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வாக இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.