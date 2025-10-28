8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசம்... ஜனவரி முதல் 80% சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அவர்களது ஊதியம் 80% அதிகரிக்கவுள்ளது. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. இதில் அவர்களின் சம்பளம், அலவன்சுகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு சீரமைக்கப்படும்.
நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். ஊழியர்களின் சம்பளம் 80% வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்,
மத்திய அரசு 2025 ஜனவரியில் எட்டாவது ஊதியக் குழுவை அங்கீகரித்தது. இருப்பினும், பத்து மாதங்களுக்குப் பிறகும், ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதன் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) அறிவிக்கப்படவில்லை. ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அதன் அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள், ஏனெனில் இது அவர்களின் நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
எட்டாவது ஊதியக்குழு சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிக முக்கியமானது. இந்த ஆணையம் அவர்களின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை மதிப்பாய்வு செய்யும். ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் கணிசமாக நிதி ரீதியாக பயனடையக்கூடும். இது அவர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்தும்.
7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.8 முதல் 2.86 -க்குள் இருக்கக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பல நிபுணர்கள் இது 1.8 ஆக இருக்கும் என கூறுகிறார்கள்.
1.8 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை செயல்படுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் பொருள் ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் 80% வரை அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும், இது இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. இது நடந்தால், அது அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பரிசாக இருக்கும்.
நிதி அமைச்சகம், பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மற்றும் பணியாளர் துறை போன்ற முக்கிய அமைச்சகங்களில் இந்த புதிய ஊதியக்குழு குறித்த விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு, அதன் அறிக்கையைத் தயாரித்து செயல்படுத்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகள் ஆகலாம். இதன் பொருள் ஊழியர்கள் இன்னும் சிறிது நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
7வது ஊதியக் குழு பிப்ரவரி 2014 இல் அமைக்கப்பட்டது, அதன் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டன. அதற்கு முன்பு, ஆறாவது ஊதியக் குழுவும் சுமார் 10 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு வந்தது.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் சிறு தாமதம் ஏற்படலாம். எனினும், ஜனவரி 2026 முதல் இதன் நன்மைகளின் அரியர் தொகை கிடைக்கும். இதன் காரணமாக, புதிய ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு, அதிகரித்த ஊதியத்துடன் ஒரு மொத்தத் தொகையும் கிடைக்கும்.
8வது ஊதியக் குழு அடுத்த பல ஆண்டுகளுக்கு அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. இந்த முறை, அதன் பரிந்துரைகள் நிதி ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் ஊழியர்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையை அளிக்கின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.