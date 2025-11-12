English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: 80%-157% சம்பள உயர்வு!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்

8வது ஊதியக்குழு: 80%-157% சம்பள உயர்வு!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஊதிய உயர்வு பற்றிய மகிழ்ச்சியான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 3 வரையிலான ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய அரசு சமீபத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நற்செய்தியை அளித்தது.  8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) அரசு அங்கீகரித்தது. இது சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 70 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிம்மதியை அளித்தது.

8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களையும் மத்திய அரசு நியமித்தது. புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆணையம் 18 மாதங்களில் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். 2027 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

10 ஆண்டு விதியின் படி, அடுத்த ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக் குழு 2026 ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதில் 1 முதல் 1 1/2 ஆண்டுகால தாமதம் ஏற்படக்கூடும். எனினும், ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

8வது ஊதியக் குழு ஒரு தலைவர், ஒரு பகுதிநேர உறுப்பினர் மற்றும் ஒரு உறுப்பினர்-செயலாளர் ஆகியோரைக் கொண்ட ஒரு தற்காலிக அமைப்பாக இருக்கும். இது நீதிபதி (ஓய்வு பெற்ற) ரஞ்சன் தேசாய் தலைமையில் தனது பணிகளை செய்யும். ஆணையம் 18 மாதங்களுக்குள் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். தேவைப்பட்டால் அது ஒரு இடைக்கால அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்கலாம்.

ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை தீர்மானிக்கும் முன், நாட்டின் பொருளாதார நிலை மற்றும் நிதி ஒழுக்கத்திற்கான தேவை, வளர்ச்சி மற்றும் பொது நலனுக்கான வளங்களின் கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் சுமை அகிய முக்கிய காரணிகளை கருத்தில் கொள்ளும் என தெரிக்கப்பட்டுள்ளது.

8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும். இது ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதிய உயர்வை நிர்ணயிக்கும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். தற்போதுள்ள அடிப்படை சம்பளம் புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படும். 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் லெவல் 1 முதல் லெவல் 3 வரையிலான ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால்,லெவல் 1 ஊழியர்களின் (அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 18,000) ஊதியம் = ரூ. 32,400, லெவக் 2 ஊழியர்களின் (அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 19,900) ஊதியம் – ரூ. 35,820, லெவல் 3 ஊழியர்களின் (அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 21,700) ஊதியம் – ரூ. 39,060.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.46 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், நிலை 1 ஊழியர்களின் ஊதியம் – ரூ. 44,280, நிலை 2 ஊழியர்களின் ஊதியம் – ரூ. 48,954, நிலை 3 ஊழியர்களின் ஊதியம் – ரூ. 53,382.

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், லெவல் 1 ஊழியர்களின் ஊதியம் - ரூ. 46,260, லெவல் 2 ஊழியர்களின் ஊதியம்– ரூ. 51,143, லெவல் 3 ஊழியர்களின் ஊதியம் – ரூ. 55,769. அதாவது, புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ் 80% முதல் 157% வரை சம்பள உயர்வு சாத்தியமாகும்.

8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியத்தில் அகவிலைப்படி (DA) சேர்க்கப்படும். கூடுதலாக, வீட்டு வாடகைப் படி (HRA) மற்றும் பயணப் படி (TA) ஆகியவற்றிற்கும் புதிய கணக்கீடுகள் செய்யப்படும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆணையம் நிவாரணம் வழங்கும். ஓய்வூதியமும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் அதரிக்கும். சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதியம் செலுத்துவதற்கான அமைப்பு நெறிப்படுத்தப்படும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

