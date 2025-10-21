அரசு ஊழியர்களுக்கு 186% சம்பள உயர்வுடன் அட்டகாசமாய் வரப்போகும் 8வது ஊதியக்குழு: எப்போது?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 8வது உதியக்குழுவில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியங்களை தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு முக்கியமானது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.86 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஊதியக்குழுவிற்குப் பிறகு அவர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிய விரும்புகிறார்கள். இந்த முறை அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், சம்பள உயர்வு, அகவிலைப்படி, குறிப்பு விதிமுறைகள் என எதை பற்றியும் இன்னும் அரசாங்கத்திடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் எதுவும் வரவில்லை.
7வது சம்பளக் குழுவில் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைகின்றன. 10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், இதில் தாமதம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான குழுவை அமைக்கவில்லை. இந்த திசையில் அரசாங்கம் மெதுவாகச் செயல்பட்டு வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2027க்குப் பிறகுதான் செயல்படுத்தப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.
அடிப்படை சம்பளத்துடன் அகவிலைப்படி (DA) இணைப்பது குறித்து வெகுவாக பேசப்பட்டு வருகிறது. 8வது ஊதியக் குழுவில் இது நடக்கலாம் என்று பல ஊடக அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. ஊழியர்கள் நீண்டகால நிதி சலுகைகளைப் பெறுவதற்காக, அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் அமைப்புகளும் நீண்ட காலமாகக் கோரி வருகின்றன.
பண்டிகை காலத்திற்கு முன்பு, ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான காலத்திற்கு அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தில் 3% அதிகரிப்பை அரசாங்கம் அறிவித்தது. இந்த அதிகரிப்புடன், அகவிலைப்படி இப்போது 58% ஐ எட்டியுள்ளது. இது ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் கடைசி அகவிலைப்படி அதிகரிப்பாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
விதிகளின்படி, அகவிலைப்படி 50% ஐத் தாண்டும்போது, அதை அடிப்படை சம்பளத்தில் சேர்க்க வேண்டும். ஜனவரி 2024 இல், அகவிலைப்படி இந்த அளவைத் தாண்டியது, ஆனால் அரசாங்கம் அதை இணைக்கவில்லை. 2016 இல் 7வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டபோது, அடிப்படை சம்பளத்தில் அகவிலைப்படியை இணைத்து புதிய சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அடிப்படை ஆண்டும் மாற்றப்பட்டது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. தற்போது, 7வது ஊதியக்குழுவில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.86 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய அளவுகளை கணிசமாக உயர்த்தும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் குறைந்தபட்ச மதிப்பீடாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் = ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560 ஆக இருக்கும் (92% உயர்வு).
8வது ஊதியக்குழுவில் aதிகபட்ச மதிப்பீடாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் = ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480 ஆக இருக்கும் (186% உயர்வு).
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.