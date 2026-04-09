8வது ஊதியக்குழு: ரூ.46,000 ஆக உயரும் அடிப்படை சம்பளம்.... அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி!!

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: சுமார் 1.2 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த முடிவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் ஆகியவை எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதே அனைவரும் கேட்கும் கேள்வியாக உள்ளது. இது பற்றிய ஒரு குறிப்பு கூடிய விரைவில் கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அவர்களது காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரவுள்ளது. தேசிய கவுன்சிலின் வரைவுக் குழு ஏப்ரல் 13 அன்று கூடவுள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான வரைவுப் பரிந்துரைகளை அவர்கள் இறுதி செய்யவுள்ளனர். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் இது நிச்சயமாக ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகும்.

இந்த மிக முக்கியமான கூட்டம் ஏப்ரல் 13 அன்று நடைபெறுகிறது. 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான அனைத்துப் பரிந்துரைகளையும் இக்குழு விரிவாக விவாதிக்கவுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இக்குழு, இறுதி வரைவை உருவாக்கும்.

சுமார் 1.2 கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த முடிவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் ஆகியவை எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதே அனைவரும் கேட்கும் கேள்வியாக உள்ளது. இது குறித்த ஒரு குறிப்பு கூடிய விரைவில் கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.

இந்த வரைவுக் குழு, அடிப்படையில் அரசாங்கத்திற்கும் ஊழியர் சங்கங்களுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது. சரியான ஊதியக் கட்டமைப்பை நிர்ணயிப்பது குறித்த முக்கியமான ஆலோசனைகளை இவர்கள் வழங்குகின்றனர். தற்போது, ​​8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் குறித்தும், குறிப்பாக 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்’ குறித்தும் ஊழியர்கள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர்.

இவ்விஷயம் குறித்த தங்கள் கருத்துக்களைப் பொதுமக்கள் பகிர்ந்துகொள்வதற்காக, மத்திய நிதியமைச்சகம் ஏற்கனவே ஒரு இணையதளத்தை (portal) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, இந்த நிச்சயமற்ற நிலை மிக விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று அனைவரும் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.

இது ஒட்டுமொத்த சம்பளம் பற்றிய விஷயம் மட்டுமல்ல. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் குறித்தும் ஊழியர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். பல்வேறு அறிக்கைகளின்படி, 8-வது ஊதியக் குழுவானது குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹46,000-க்கும் அதிகமாக நிர்ணயிக்கக்கூடும். அதேபோன்று, ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹25,000-ஐத் தாண்டும் என்று நம்புகிறார்கள்.

சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகளில் 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது. 7-வது ஊதியக் குழுவின்போது, ​​இந்த காரணியின் மதிப்பு 2.57 ஆக இருந்தது. இது குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ₹7,000-லிருந்து ₹18,000-ஆக உயர்த்தியது. 6-வது ஊதியக் குழுவில், ஊதிய நிர்ணயக் காரணியான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.86-ஆக இருந்தது.

8-வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அனைவரும் கருதுகின்றனர். ஊதிய நிர்ணயக் காரணியானது 2.5 முதல் 2.86 வரையிலான வரம்பிற்குள் இருக்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரசாங்கம் இந்த முன்மொழிதலுக்கு ஒப்புதல் அளித்தால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமானது ₹9,000-லிருந்து சுமார் ₹25,740-ஆக உயரக்கூடும்.

மொத்தத்தில், இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதிசார் எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக அமையும். இதனால்தான், ஏப்ரல் 13 அன்று நடைபெறவுள்ள கூட்டம் குறித்து அனைவரும் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

