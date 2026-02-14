English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-4 அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.5-ரூ.8 லட்சம் அரியர் தொகை கிடைக்கும்

8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-4 அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.5-ரூ.8 லட்சம் அரியர் தொகை கிடைக்கும்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

8th Pay Commission Arrears: நவம்பர் 3, 2025 அன்று ஒரு அதிகாரப்பூர்வ தீர்மானத்தின் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவை நிறுவுவதற்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மாநிலங்களவையில் வழங்கிய தகவலின்படி, இந்த கமிஷன் இப்போது நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
1 /10

நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்படுவதை மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள நிலையில், இப்போது அனைவரின் பார்வையும் சம்பள உயர்வு மற்றும் அரியர் தொகையின் மீதுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளை ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அவை 2027 இல் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் லட்சக்கணக்கில் நிலுவைத் தொகையை பெறுவார்கள்.

2 /10

7வது சம்பள கமிஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்டுள்ள 8வது ஊதியக்குழு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள், அகில இந்திய சேவைகள் அதிகாரிகள் மற்றும் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைப்பை கணிசமாக சீர்திருத்தும்.

3 /10

புதிய சம்பளம் மற்றும் நிலுவைத் தொகையை எப்போது பெற முடியும்? பத்து ஆண்டு விதிப்படி ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 அன்று நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அறிக்கையைத் தயாரித்து செயல்படுத்த அதிக நேரம் ஆகும் என்பதால், இது 2027 மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் செயல்படுத்தப்படலாம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஊழியர்கள் 12 முதல் 20 மாதங்கள் வரை நிலுவைத் தொகையைப் பெறக்கூடும். அதாவது ஜனவரி 1, 2026 முதல் உண்மையான செயல்பாட்டு தேதி வரை பழைய மற்றும் புதிய சம்பளங்களுக்கு இடையிலான முழு வித்தியாசத்தையும் அரசாங்கம் செலுத்தும்.

4 /10

எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பள உயர்வு மற்றும் சாத்தியமான நிலுவைத் தொகை எவ்வளவு இருக்கும்? 8வது சம்பளக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 2.57 ஆக இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 30 முதல் 50 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர். சாத்தியமான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை பின்வருமாறு இருக்கலாம்.

5 /10

நிலை 1 ஊழியர்கள்: தோராயமாக ₹3.60 லட்சம் முதல் ₹5.65 லட்சம் வரை நிலுவைத் தொகை / நிலை-2 ஊழியர்கள்: தோராயமாக ₹3.98 லட்சம் முதல் ₹6.25 லட்சம் வரை நிலுவைத் தொகை / நிலை-4 ஊழியர்கள்: தோராயமாக ₹5.10 லட்சம் முதல் ₹8.01 லட்சம் வரை அரியர் தொகை. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் தற்காலிக கணக்கீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதையும், ஆணையத்தின் அறிக்கை மற்றும் அரசாங்கத்தின் இறுதி ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் இறுதித் தொகை தீர்மானிக்கப்படும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

6 /10

நிலுவைத் தொகை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? நிலுவைத் தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கான முறை மிகவும் நேரடியானது. முதலில், ஊழியரின் பழைய அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் புதிய முன்மொழியப்பட்ட அடிப்படை சம்பளத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த வேறுபாடு பின்னர் சம்பள உயர்வு நிலுவையில் உள்ள மாதங்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படுகிறது.

7 /10

மேலும், அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி (DA) தீர்மானிக்கப்படுவதால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும்போது, அகவிலைப்படியில் உள்ள வித்தியாசமும் மொத்த நிலுவைத் தொகையுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இதனால், ஊழியர்கள் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் இரண்டின் ஒருங்கிணைந்த பலனைப் பெறுகிறார்கள்.

8 /10

அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு மத்திய ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக ஊதிய திருத்தத்தைக் கோரி வருகின்றனர். 8வது சம்பளக் குழுவின் உருவாக்கம், அரசாங்கம் இந்த திசையில் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

9 /10

இறுதிப் பரிந்துரைகள் வர நேரம் எடுக்கும் என்றாலும், செயல்முறை தொடங்குவது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே உற்சாக அலையை உருவாக்கியுள்ளது.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

8th Pay Commission 7th pay commission salary Arrears Central government employees

Next Gallery

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?