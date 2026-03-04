8வது ஊதியக்குழு சூப்பர் செய்தி: FMA ரூ.1,000 டு ரூ.20,000... முக்கிய அலவன்சில் அபார ஏற்றம்

8th Pay Commission FMA: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி காத்திருக்கிறது. அவர்களது ஒரு முக்கிய அலவன்சில் மிகப்பெரிய ஏற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஃபிக்சட் மெடிகல் அலவன்ஸ் எனப்படும் நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவை மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 இலிருந்து ரூ. 20,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் கோரி வருகின்றன. இந்த கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அது CGHS அல்லாத பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.
கடந்த நவம்பரில் மத்திய அரசு 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை வெளியிட்டதிலிருந்து, பல ஊழியர் பிரதிநிதி அமைப்புகள் தங்கள் முக்கிய கோரிக்கைகள் பல, இறுதி கட்டமைப்பில் தெளிவாக சேர்க்கப்படவில்லை என்று கவலை தெரிவித்துள்ளன. 8வது ஊதியக் குழு செயல்முறை துரிதப்படுத்தப்படுவதால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன
இந்த முறை, ஊழியர் சங்கங்களின் கவனம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மீது மட்டுமில்லை. இன்னும் பல முக்கிய கோரிக்கைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஒன்று நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவை அதிகரிப்பதாகும்.
ஃபிக்சட் மெடிகல் அலவன்ஸ் எனப்படும் நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவை மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 இலிருந்து ரூ. 20,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் கோரியுள்ளன. குறிப்பாக மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்ட வலையமைப்பின் கீழ் வராத ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது மிக அவசியமாக கருதப்படுகின்றது.
கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதாக அறிவித்தபோது, ஊழியர் அமைப்புகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை அரசாங்கத்திடம் முன்வைக்கத் தொடங்கின. தேசிய கவுன்சில் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர்கள் தரப்பிலிருந்து நிதி அமைச்சகம் பரிந்துரைகளை கோரியது.
அவர்களின் முக்கியமான கோரிக்கைகளில் பல இறுதி பரிந்துரைகளில் சேர்க்கப்படவில்லை என்று ஊழியர்கள் தரப்பு கூறுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், OPS-ஐ மீண்டும் கொண்டு வருவது மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் போன்ற விஷயங்களில் தெளிவு இல்லாதது குறித்து அதிருப்தி தெரிவிக்கப்பட்டது.
சமீபத்தில், 8வது சம்பளக் குழுவிற்கு ஜன்பத்தில் உள்ள சந்திரலோக் கட்டிடத்தில் ஒரு அலுவலகம் வழங்கப்பட்டது. ஆணையத்தின் தலைவர் முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஆவார். இது ஆணையத்தின் பணி தொடங்குவதற்கான அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.
பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி தலைநகரில் தொடங்கிய NC-JCM வரைவுக் குழுவின் ஒரு வார கால கூட்டத்துடன் கோரிக்கைகளின் சாசனத்தை இறுதி செய்யும் செயல்முறை தொடங்கியது. இந்த வரைவில் சுமார் 1 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்பான பல முக்கிய கோரிக்கைகள் உள்ளன.
CGHS அல்லாத பகுதிகளில் நிலையான மருத்துவ உதவித்தொகையை மாதத்திற்கு ரூ. 1,000 லிருந்து ரூ. 20,000 ஆக உயர்த்துவதே அதிகம் வாதிக்கப்பட்ட கோரிக்கையாக உள்ளது. தற்போதைய மருத்துவ பணவீக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது ரூ. 1,000 என்ற தொகை மிகவும் சிறியது என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கூறுகின்றன. குறிப்பாக கிராமப்புற அல்லது தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்தத் தொகை போதுமானதாக இல்லை. சுகாதாரச் செலவுகள் வேகமாக அதிகரித்துள்ளதால், அடிப்படை யதார்த்தங்களுக்கு ஏற்ப மருத்துவப் படிகளும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கம் வாதிடுகிறது.
8வது சம்பளக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ நடவடிக்கை மற்றும் அதன் பரிந்துரைகள் மீது இப்போது அனைவரின் பார்வையும் உள்ளது. FMA-வை மாதத்திற்கு ₹20,000 ஆக உயர்த்துவது போன்ற கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அது ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக CGHS அல்லாத பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும்.
தற்போது, ஊழியர் சங்கங்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை இறுதி செய்வதில் மும்முரமாக உள்ளன. அரசாங்கம் இந்தக் கோரிக்கைகளை எந்த அளவிற்கு ஏற்றுக்கொள்கிறது, 8வது சம்பளக் குழு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை எவ்வளவு சிறப்பாக பூர்த்தி செய்கிறது என்பதை வரும் மாதங்கள் வெளிப்படுத்தும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.