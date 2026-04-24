8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு முதல் பே ஸ்கேல் இணைப்பு வரை... முக்கிய மாற்றங்கள்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் பல வித மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக பல பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டமைப்பது ஒரு முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஊழியர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 67% ஓய்வூதியமாகவும், 50% குடும்ப ஓய்வூதியமாகவும் கோரப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் நாளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அதன் பின், மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும், அலவன்சுகளின் ஏற்றமும் மாற்றமும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உயர்த்துதல், மேம்படுத்தப்பட்ட ஓய்வுக்காலப் பலன்களை வழங்குதல், அலவன்சுகளில் ஏற்றம் என பலவித கோரிக்கைகளை NC-JCM அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது. இவற்றில் 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. ஏனெனில், இது அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள அடிப்படை ஊதியத்தை கணிசமாக உயர்த்தக்கூடும். ஆகையால் இது மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படும் ஊதிய மாற்றங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.

குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ரூ. 18,000-லிருந்து ரூ. 69,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வு, 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. ஊதியக் கணக்கீட்டின்போது, ​​குடும்பத்தின் அளவை (குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை) சற்றுப் பெரிதாகக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் இக்கோரிக்கையில் அடங்கும். இம்மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் அது சார்ந்த பிற பலன்கள் ஆகியவை நேரடியாக உயரும்.

முன்மொழியப்பட்டுள்ள விவரங்களின் படி, திருத்தப்பட்ட இந்தக் கட்டமைப்பில், சில ஊதிய நிலைகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு, தொடக்கநிலை ஊதியம் உயர்த்தப்பட்டும் என கூறப்படுகின்றது. அதன் படி, பே ஸ்கேல் 1: ரூ. 18,000-லிருந்து ரூ. 69,000-ஆக உயரும், பே ஸ்கேல் 2 (நிலை 2 மற்றும் 3 ஒன்றிணைக்கப்படும்): குறைந்தபட்சம் ரூ. 83,200, பே ஸ்கேல் 3 (நிலை 4 மற்றும் 5 ஒன்றிணைக்கப்பட்டது): குறைந்தபட்ச சம்பளம்: ரூ. 1.12 லட்சம். பணியின் தொடக்கக் காலத்திலேயே சிறந்த வருவாயை ஊழியர்களுக்கு உறுதி செய்வதையும் பே ஸ்கேல் முறைகளை எளிமைப்படுத்துவதையும், இந்த மாற்றங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், உயர் நிலைகளில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகமான சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம். பே ஸ்கேல் 4 (நிலை 6): குறைந்தபட்சம் ரூ. 1.35 லட்சம், பே ஸ்கேல் 5 (நிலை 7 & 8 இணைக்கப்பட்டது): ரூ. 1.72 லட்சம், பே ஸ்கேல் 6 (நிலை 9 & 10 இணைக்கப்பட்டது): ரூ. 2.03 லட்சம். லெவல் 11–17, அதே ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் பலன்களைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு, பே ஸ்கேல் 7–13 என மாற்றப்படும்.

இந்த முன்மொழிவில், தற்போதைய விதிமுறைகளை விட அதிகமாக, அடிப்படை ஊதியத்தில் 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு அடங்கும். வீட்டு வாடகைப்படி 40% (X நகரங்கள்), 35% (Y), மற்றும் 30% (Z) ஆக உயரக்கூடும். ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியுடன் (DA) குறைந்தபட்சம் 30 நாட்கள் போனஸையும், பணிக்காலத்தில் பல பதவி உயர்வுகள் மூலம் உறுதியான தொழில் வளர்ச்சியையும் பெறலாம்.

விடுப்புக் கொள்கைகளில் முக்கிய மேம்பாடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. வரம்பற்ற ஈட்டிய விடுப்புச் சேமிப்பு, 600 நாட்கள் வரை விடுப்பைப் பணமாக்குதல், 45 நாட்கள் தந்தைவழி விடுப்பு மற்றும் 240 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு. வேலை-வாழ்க்கைச் சமநிலையை மேம்படுத்தவும், ஊழியர்களின் குடும்பப் பொறுப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்கவும் 60 நாட்கள் பெற்றோர் பராமரிப்பு விடுப்பும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

8வது ஊதியக்குழுவில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டமைப்பது ஒரு முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஊழியர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 67% ஓய்வூதியமாகவும், 50% குடும்ப ஓய்வூதியமாகவும் கோரப்பட்டுள்ளது. மற்ற முன்மொழிவுகளில், 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மாற்றுத்தொகைப் பலன்களை மீட்டமைத்தல், பொது வருங்கால வைப்புநிதி (GPF) அணுகலை நீட்டித்தல் மற்றும் குடிமைப் பணியாளர்களுக்காக 'ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்' திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

8-வது ஊதியக் குழு ஊதிய உயர்வு அமலாக்கத்திற்கான தேதியை அரசாங்கம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. இருப்பினும், கடந்தகால நடைமுறைகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, 10 ஆண்டு விதிப்படி, ​​7வது ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலம் முடிவடையும் சமயத்தில் இதுவும் அமலுக்கு வரக்கூடும். இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், இந்த பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரலாம். இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கணிசமான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.  

