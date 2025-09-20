8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கான இந்த வசதி நிறுத்தப்படுகிறதா? முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது ஊதியக்குழுவில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய சுகாதார திட்டமான மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தில் (CGHS) மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். இது அகற்றப்படும் என்றும் இதற்கு பதில் புதிய திட்டம் வரும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக்குழுவிற்காக மக்கள் நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் 8வது ஊதியக்குழு அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் பிறகு அதற்கான பணிகள் மந்தமாகவே நடந்துவருகின்றன.
8வது ஊதியக்குழுவில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என கூறப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழு அறிமுகம் ஆனபோது ஊழியர்களின் ஊதியமும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் நல்ல ஏற்றத்தை கண்டன. அதேபோல், 8வது உதியக்குழுவில் பெரிய ஏற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
ஊதிய உயர்வில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கும். 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய சுகாதார திட்டமான மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தில் (CGHS) மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பது குறித்தும் அதிகம் பேசப்படுகின்றது. CGHS என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய சுகாராதார வசதியாகும்.
CGHS திட்டத்திற்கு பதிலாக புதிய காப்பீட்டு அடிப்படையிலான திட்டத்தை கொண்டு வருவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. மத்திய அரசு தற்போதைய CGHS ஐ மாற்றி, அதற்கு பதிலாக, 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய சுகாதாரத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். சுகாதார சேவைகள் மிகவும் விரிவானதாகவும் நவீனமாகவும் இருக்கும் வகையில் CGHS -க்கு பதிலாக புதிய காப்பீட்டு அடிப்படையிலான திட்டத்தை (CGEPHIS) அறிமுகம் செய்வது குறித்து வலுவான விவாதம் நடந்து வருகிறது.
இருப்பினும், சுகாதாரத் திட்டமான CGHS -க்கு மாற்றாக இது முதல் முறை அல்ல. 5வது, 6வது மற்றும் 7வது ஊதியக் குழுக்களிலும் CGHS -க்கு பதிலாக பிற திட்டங்களை மாற்றுவதற்கான பரிந்துரைகள் அளிக்கப்பட்டன. இந்த முறையும் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. அரசாங்கம் இன்னும் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளையும் வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
7வது ஊதியக் குழுவின் போது, CGHS-ல் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. உதாரணமாக - சுகாதாரத் திட்டத்தை ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதாரக் கணக்குடன் (ABHA) இணைக்க அதிகாரிகள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். CGHS பங்களிப்புகளுக்காக சம்பளம் கழிக்கப்படும் ஊழியர்களுக்கு இப்போது தானாகவே அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பரிந்துரை இல்லாமல் சிகிச்சை அளித்தல், தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஒரே பரிந்துரையில் மூன்று நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்தல் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் வயது வரம்பை 70 ஆக மாற்றுதல் போன்றவை முக்கிய மாற்றங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த சமீபத்திய சீர்திருத்தங்கள் காரணமாக, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சுகாதாரப் பராமரிப்பு அணுகல் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு ஜனவரில் 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதன் செயலாக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக இது தள்ளிப்போகலாம். முன்னர் இதன் அமலாக்கம் 2027 -இல் இருக்கலாம் என கூறபட்டாலும், அரசு, பணிகளை விரைவாக முடித்து 2026 ஆண்டிலேயே இதை செயல்படுத்த திட்டமிட்டு வருவதாக சமீபத்திய அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.