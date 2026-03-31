8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission Pension Hike: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதார்ரகளின் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களின் பிற கோரிக்கைகள் என்ன?
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், இதற்கான கணக்கீடு 2026 ஜனவரி முதல் தொடங்கக்கூடும். சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பெரிதும் சார்ந்திருக்கும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய அப்டேட்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தற்போது அவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. முன்மொழியப்பட்டுள்ள 8வது ஊதியக் குழுவின் மூலம், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் கணிசமான உயர்வு ஏற்படுவதற்கு வலுவான வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ₹9,000 ஆக உள்ள குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், நேரடியாக சுமார் ₹25,000 முதல் ₹25,740 வரையிலான வரம்பிற்கு உயரக்கூடும். இதன் விளைவாக, நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 1.2 கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் திருத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளது. ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகளைத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படையாக அமைவது இந்தக் காரணிதான் என்பது குறிப்ப்பிடத்தக்கது. . இந்த மாற்றம் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத் தொகையில் கணிசமான உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மாற்றப்பட்டால், தற்போதைய மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களுமே இந்த மாற்றத்தின் நேரடிப் பயனாளிகளாக இருப்பார்கள். நிலையான வருமானத்தை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு, இந்த உயர்வு குறிப்பாகப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்திருந்தாலும், அதை அமல்படுத்துவதற்கான துல்லியமான தேதி இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. இருப்பினும், இது தொடர்பான ஒரு உறுதியான முடிவு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசியைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கையில், ஓய்வூதிய உயர்வு என்பது ஒரு அவசியமான நடவடிக்கையாகக் கருதப்படுகிறது. தற்போதைய பொருளாதாரச் சூழலில், ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் நிதி நிலைத்தன்மையைப் பேணுவதில் இந்தத் திருத்தம் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றும்.
8வது ஊதியக்குழு செயல்முறையில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பதே மிக முக்கியமான அங்கமாகும். 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதன் விளைவாக, குறைந்தபட்ச ஊதியம் ₹7,000-லிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்ந்தது. வரவிருக்கும் 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், இந்தக் காரணியின் மதிப்பு 2.5 முதல் 2.86 வரையிலான வரம்பில் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழுவில் 2.86 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹25,740 ஆக உயரக்கூடும்.
இந்தச் சீர்திருத்தங்களுடன் இணைந்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீட்டெடுத்தல், 65 வயது முதலே கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளித்தல், கம்யுடேஷன் பென்ஷனுக்கான கால அளவை குறைத்தல் போன்ற இன்னும் பல கோரிக்கைகளையும் ஓய்வூதியதாரர்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆடு இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும் அதன் கணக்கீடும் 2026 ஜனவரி முதல் செய்யப்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. அப்படி நடந்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பெரிய அளவில் அரியர் தொகை கிடைப்பது நிச்சயம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.