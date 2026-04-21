8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Family Unit: 8வது ஊதியக்குழு குடும்ப அலகை அதிகரிக்குமா? இதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள், தேசியக் குழுவின் (கூட்டு ஆலோசனைக் குழு) சார்பாக, ஏப்ரல் 14 அன்று 8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்த அறிக்கையில், குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ. 69,000 வழங்கக் கோரி ஒரு முன்மொழிவை முன்வைத்துள்ளன. மேலும், குடும்பத்தை ஐந்து அலகாகக் கருத வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில், பல முக்கிய கோரிக்கைகளை 8வது ஊதியக்குழுவின் முன் வைத்துள்ளது. இந்தக் கோரிக்கைகள், ஒரு வழக்கமான ஊதிய உயர்வைத் தாண்டி, பொதுத்துறை ஊதியங்கள் கட்டமைக்கப்படும் விதத்தில் ஒரு அடிப்படை மறுசிந்தனையை கோருகின்றன. ஊதியம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் மற்றும் சேவை நிபந்தனைகளின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்துப் இந்த கவுன்சில் தனது கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு, தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் MyGov தளத்தில் ஒரு விரிவான கேள்வித்தாளை வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்குக் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊதியம் தொடர்பான தலைப்பின் கீழ், பங்கேற்பாளர்கள் சம்பளக் கட்டமைப்புகள், ஊதிய நிலைகள் மற்றும் முன்னேற்ற முறைகள் குறித்த தங்கள் கண்ணோட்டங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர்.
கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள முக்கிய தலைப்புகளில், "ஊதிய விஷயங்கள்" என்பது ஒரு முக்கிய மையப் பகுதியாகத் தனித்து நிற்கிறது. இது குறைந்தபட்ச ஊதியம், ஊதியக் கட்டமைப்பு, ஊதிய உயர்வுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஊதிய அட்டவணை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. NC-JCM பணியாளர் தரப்பு, அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள் மற்றும் மாறிவரும் சமூக சூழலுக்கு ஏற்ப தற்போதைய ஊதிய மாதிரியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சீரமைப்பு தேவை என்று வாதிட்டு ஒரு விரிவான குறிப்பாணையைச் சமர்ப்பித்துள்ளது.
“8வது ஊதியக்குழுவில் குடும்ப அலகில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச ஊதியம், உணவு, வீட்டுவசதி, கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து மற்றும் தொழில்நுட்ப / டிஜிட்டல் தேவைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவியல் பூர்வமான வாழ்க்கை முறை ஊதிய சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தை 3 அலகுகளாகக் கருதும் தற்போதைய முறை கைவிடப்பட்டு, குடும்பம் 5 அலகுகளாகக் கருதப்பட வேண்டும் (ஊழியர் 1 அலகு, வாழ்க்கைத் துணை 1 அலகு (பாலினப் பாகுபாடு இல்லை), 2 குழந்தைகள், பெற்றோரில் ஒவ்வொருவருக்கும் 0.8 அலகுகள்). இது மொத்தமாக 5.2 அலகுகளாக (5 அலகுகளாக முழுமையாக்கப்பட்டது) அமைகிறது," என்று NC-JCM குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நீண்டகாலமாக இருந்துவரும் மூன்று பேர் கொண்ட குடும்பக் கணக்கீட்டிலிருந்து ஒரு மாற்றம் கோரப்பட்டுள்ளது. ரூ. 69,000 ஊதிய முன்மொழிவின் மையத்தில் இதுவே உள்ளது. இந்த புதிய கட்டமைப்பு, வாழ்க்கைத் துணை, குழந்தைகள் மற்றும் சார்ந்திருக்கும் பெற்றோரை உள்ளடக்கி, இதை ஐந்து அலகுகளாக விரிவுபடுத்துகிறது. இது பல ஊழியர்கள் சுமக்கும் நிதிப் பொறுப்புகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.
மேலும் இது பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் பராமரிப்பு மற்றும் நலவாழ்வுச் சட்டம் போன்ற சட்டங்களாலும், சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-இன் கீழ் உள்ள விரிவான வரையறைகளாலும் ஆதரிக்கப்படுகிறது. இந்தப் புதுப்பிக்கப்பட்ட குடும்ப மாதிரியைப் பயன்படுத்தி, வீட்டுவசதி, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் அணுகல் போன்ற அத்தியாவசியப் பிரிவுகளில் உள்ள செலவினங்களை இந்தக் கணக்கீடு உள்ளடக்கியுள்ளது.
திருத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ஆதரிப்பதற்காக, 3.83 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது 7வது ஊதியக் குழுவில் பயன்படுத்தப்பட்ட 2.57-ஐ விட கணிசமாக அதிகமாகும். இது செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊதிய நிலைகள் முழுவதிலும் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு கிடைக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதிய உயர்வு அதிகமாக இருக்கும்.
ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை 6 சதவீதமாக இரட்டிப்பாக்குதல், ஊதிய தேக்கநிலையைத் தணிப்பதற்காக சில ஊதிய நிலைகளை ஒன்றிணைத்தல், மற்றும் ஊதிய இடைவெளியைக் குறைத்தல் ஆகிய கூடுதல் பரிந்துரைகளும் உள்ளன. உயர்த்தப்பட்ட ஊதியங்களினால் ஏற்படக்கூடிய நிதிசார் தாக்கங்கள் குறித்த கவலைகள் தொடர்ந்து நிலவி வந்தாலும், இந்த முன்மொழிவு ஊதிய மாற்றங்களை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் ஒரு உந்துசக்தியாக முன்னிறுத்துகிறது.
இந்த மாற்றங்களால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சம்பள ஊயர்வும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல ஓய்வூதிய உயர்வும் கிடைக்கும். மக்களிடம் அதிகரிக்கும் செலவிடத்தக்க வருமானம் நுகர்வை அதிகரிக்கக்கூடும். இது, வரி வருவாயையும் பெருக்கும் என்பதால், இந்த ஊதிய உயர்வு ஒரு சுமையாகக் கருதப்படாமல், ஒரு முதலீடாகவே மறுவரையறை செய்யப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.