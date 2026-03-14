8வது ஊதியக்குழுவில் 3.0-3.25 Fitment Factor? வலுக்கும் கோரிக்கை, எகிறப்போகும் சம்பளம்!!

8th Pay Commission Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பற்றிய முக்கிய அப்டேட். பல்வேறு நிலை ஊழியர்களுக்கு 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான வரம்பிற்குள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்படுமா? FNPO வைத்த கோரிக்கை என்ன?
8th Pay Commission Latest News: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன? 8வது ஊதியக்குழுவில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன? இது எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. தேசிய கவுன்சில் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புக்கு தேசிய அஞ்சல் ஊழியர் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO) ஒரு மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளது. இதில், 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பல்வேறு நிலை ஊழியர்களுக்கு 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான வரம்பிற்குள் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்ட்ரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் சம்பள நிர்ணயத்தில் இது முக்கியமான ஒரு காரணியாக பார்க்கப்படுகின்றது.
8வது உதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 18,000 -இலிருந்து ரூ. 54,000 -ஆக அதிகரிக்கும். உயர்நிலை ஊழியர்களுக்கு அதிகமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயிக்குமாறு FNPO பரிந்துரைத்துள்ளது.
7வது ஊதியக்குழுவின் படி சம்பள கணக்கீட்டிற்கு 3 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குடும்ப அலகு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. 3 என்ற குடும்ப அலகின் படி ரூ. 46,000 என்ற குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை FNPO மதிப்பிட்டுள்ளது. எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவில் குடும்ப அலகு பெற்றோரையும் சேர்த்து 5 ஆக உயர வேண்டும் என்றும் அதன் அடிப்படையில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமும் ரூ. 46,000 -இலிருந்து ரூ. 76,360 -ஆக உயர வேண்டும் என்றும் FNPO கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான கணக்கீடு இதோ: ஒரு குடும்ப அலகிற்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் = ரூ. 46,000 / 3 = ரூ. 15,333.33. இதன் அடிப்படையில், 5 குடும்ப அலகுகளுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் = ரூ. 15,333.33 X 5 = ரூ. 76,666 (FNPO குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமாக ரூ. 76,360 கோரியுள்ளது)
FNPO NC-JCM-க்கு அளித்த தனது பரிந்துரைகளில், குறைந்தபட்ச ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆக உயர்த்தப்பட வேண்டும் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 54,000 ஆக உயர வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது. கோவிட் பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு மருத்துவ செலவுகள் உட்பட வாழ்க்கை செலவுகள் வெகுவாக உயர்ந்துள்ளன என்பதை அது சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
ஊதியக் குழுக்கள் அமையும் போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றது? 1.92, 2,57, 3.0 போன்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எண்களுக்கு ஏதேனும் அடிப்படை உள்ளதா? அல்லது இவை தோராயமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டும் எண்களா?
ஒரு ஊதியக் குழுவில் அடிப்படை ஊதியத்தை மதிப்பிடுவதன் நோக்கில், 1957 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற 15வது இந்தியத் தொழிலாளர் மாநாட்டில் விதிகள் உருவாக்கப்பட்டன. இவை டாக்டர் வாலஸ் அக்ராய்ட் (Dr. Wallace Aykroyd) அவர்களின் அறிவியல் பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் அமைந்த விதிகளாகும். இவை தொழிலாளர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசாங்கம் ஆகிய இரு தரப்பினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, அடிப்படை ஊதியத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவுகோலாகத் தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றன.
நவம்பர் 2025 -இல் 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டது. தனது பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க இந்த குழுவிற்கு மத்திய அரசு 18 மாத கால அவகாசத்தை அளித்தது. இந்த 18 மாத காலக்கெடு முடிந்த பிறகு, குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு, அரசஙம் அதை ஆராய்ந்து செயல்படுத்தும். அதற்கு மேலும் 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என்று கருதபடுகின்றது.
8வது ஊதியக் குழு 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடாக்கத்தில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், 10 ஆண்டு விதிப்படி இது ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாக கருதப்படலாம். அப்படி நடந்தால் ஒரு பெரிய அரியர் தொகை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும். எனினும், இது குறித்து அரசாஙம் இன்னும் எந்த விவரத்தையும் தெளிவாக அளிக்கவில்லை.
எப்படியும் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்த பின்னர் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
