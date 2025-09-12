8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ToR அப்டேட், ஊதிய உயர்வின் முழு அட்டவணை இதோ

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். ToR பற்றி ஒரு செய்தி வந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Announcement: 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான செயல்முறைகள் மிகவும் மெதுவாக நடந்து வருவதால் இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. பரிந்துரைகள் முடிவு செய்யப்படவுடன் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர குறைந்தது 1.5 முதல் 2 ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.
8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது. 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும் என்றும், இது ஊழியர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் என்றும், நுகர்வையும் அதிகரிக்கும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருந்தார்.
ஆனால், அறிவிப்பு வெளியாகி 7 மாதங்களுக்கும் மேலாகியும், இன்னும் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை என்பதே உண்மை. அதாவது, ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. இது ஊழியர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஆணையத்தின் விதிமுறைகள் (ToR) அதாவது அதன் செயல்பாடு மற்றும் நோக்கம் குறித்து இன்னும் பரிந்துரைகள் வந்து கொண்டிருப்பதாக அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. நிதி அமைச்சகம் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி 2025 இல் பல்வேறு அமைச்சகங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் துறைகளிடமிருந்து உள்ளீடுகளைக் கோரியிருந்தது. பரிந்துரைகள் இன்னும் பெறப்பட்டு வருகின்றன, எனவே அறிவிப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. எனினும், பணிகள் இப்போது நிறைவடையவுள்ளதாகவும், கூடிய விரைவில் அக்டோபர் மாதத்திற்குள் ToR இறுதி செய்யப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
வழக்கமாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. 7வது உதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் முடிவுக்கு வருவதால் அடுத்த ஊதியக்குழுவான 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும்.
எனினும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான செயல்முறைகள் மிகவும் மெதுவாக நடந்து வருவதால் இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படலாம். பரிந்திரைகள் முடிவு செய்யப்படவுடன் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர குறைந்தது 1.5 முதல் 2 ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.
7வது ஊதியக் குழு செப்டம்பர் 2013 இல் அறிவிக்கப்பட்டு அதன் பணிகள் பிப்ரவரி 2014 இல் தொடங்கப்பட்டன. அதேசமயம், இந்த முறை 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2025 இல் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து 237 நாட்கள் கடந்துவிட்டன. இது கடந்த முறையை விட மிகவும் தாமதமாகியுள்ளது. இதன் பொருள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அல்லது 2027 இல் இதன் பலனைப் பெறலாம்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3,00 -க்குள் இருந்தால், குறைந்தபட்ச சம்பளமான ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260, 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480, 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், அடிப்படை ஓய்வூதியமாக ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600, 2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400, 2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400, 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100, 2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800, 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.