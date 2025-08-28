8வது ஊதியக்குழு: இந்த அலவன்சுகள் கட், ஊதியம் குறையுமா? ஷாக்கிங் செய்தி

8th Pay Commission Allowances: 8வது ஊதியக்குழுவில் சில அலவன்சுகள் நீக்கப்படுமா? இதனால் ஊதியம் குறையுமா? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்த கட்ட அறிவிப்புகளுக்கான எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தை திருத்துவது மட்டுமல்லாமல் கொடுப்பனவுகளையும் மதிப்பாய்வு செய்து பெரிய அளவில் அவற்றை மேம்படுத்துகிறது. இதன் காரணமாக, இதனால்தான் இந்த முறை புதிய சம்பளக் குழுவில் ஏற்கனவே உள்ள சில கொடுப்பனவுகள் ரத்து செய்யப்படுமா என்ற கேள்வி ஊழியர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
இதற்கு முந்தைய 7வது ஊதியக் குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சுமார் 196 வகையான கொடுப்பனவுகள் கிடைப்பதைக் கண்டறிந்தது. இவற்றில், அதிக பயனில்லாத பல கொடுப்பனவுகள் இருந்தன. ஆகையால், 196 அலான்சுகளில் 52 கொடுப்பனவுகளை ரத்து செய்யவும், 36 கொடுப்பனவுகளை மற்ற கொடுப்பனவுகளில் இணைக்கவும் ஆணையம் பரிந்துரைத்தது.
இதற்குப் பிறகு, அரசாங்கம் பல அலவன்சுகளை முற்றிலுமாக நிறுத்தியது. சில அலவன்சுகள் புதிய பெயர் மற்றும் கட்டமைப்பு வழங்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டன. ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பை மிகவும் எளிமையாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்றுவதே இதன் நோக்கமாகும்.
கூட்டு ஊழியர் கவுன்சிலின் பொதுச் செயலாளர் ஆர்.கே. வர்மா கூறுகையில், ‘8வது ஊதியக் குழுவும் 7வது ஊதியக்குழுவின் பாதையைப் பின்பற்றக்கூடும். அதன் கவனம் 'குறைவான கொடுப்பனவுகள், அதிக வெளிப்படைத்தன்மை' மீது இருக்கக்கூடும். அதாவது, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் புதிய நிர்வாக அமைப்புகள் காரணமாக இப்போது பொருத்தமற்றதாகிவிட்ட கொடுப்பனவுகள் நீக்கப்படலாம்.’ என்றார்.
இது தவிர, மத்திய அரசு ஒத்த தன்மை கொண்ட அலவன்சுகளை ஒன்றோடொன்று இணைக்கலாம். ஊழியர்களின் சம்பள தொகுப்பில் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி (டிஏ) ஆகியவற்றுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு, சிறிய கொடுப்பனவுகள் நீக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் கூறப்படவில்லை என்றாலும், பயணப்படி, ஸ்பெஷல் ட்யூடி அலவன்ஸ், சிறிய அளவிலான பிராந்திய கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சில துறை சார்ந்த அலவன்சுகள் (பழைய கால தட்டச்சு/எழுத்தர் கொடுப்பனவு போன்றவை) ரத்து செய்யப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குழப்பம் நீக்கப்படும் வகையில் ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பு தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று அரசாங்கம் விரும்புகிறது.
அலவன்சுகளை குறைத்தால் ஊழியர்களின் வருமானம் குறையும் என்று அர்த்தமல்ல. பொதுவாக அரசாங்கம் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கும் வகையில் சமநிலையை ஏற்படுத்துகிறது. இது ஊழியர்களின் வருமானத்தை பாதிக்காது என்பது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியத்திலும் நேர்மறையான விளைவை இது ஏற்படுத்துகிறது. ஓய்வூதியம் வெவ்வேறு அலவன்சுகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படவில்லை என்பதையும், அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை ஜனவரி 2025 இல் அறிவித்தது. ஆனால் இதுவரை அதன் செயல்முறை முழுமையடையவில்லை. ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான நியமனமும் இன்னும் நடக்கவில்லை.
ஆணையத்திற்கான குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. ToR முடிவு செய்யப்பட்ட பின்னரே, ஆணையம் முறையாகப் பணியைத் தொடங்க முடியும். அதன் பிறகு ஆணயம் அதன் பரிந்துரைகளை மத்திய அரசுக்கு அளிக்கும். மத்திய அரசு அதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னர் 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.