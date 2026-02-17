8வது ஊதியக்குழு: டிசப்மர் 31,2025 -க்கு முன் ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய திருத்தம் கிடையாதா?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுகு கிடைக்காதா? இதில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Pensioners: டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஓய்வு பெற்ற மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், 8வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்தின் கீழ் தங்கள் ஓய்வூதிய திருத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார்களா என்ற கேள்வி மக்களவையில் கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அரசு அளித்த பதிலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. குறிப்பாக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவசியமான அப்டேட் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஓய்வு பெற்றவர்கள் புதிய ஓய்வூதிய திருத்தத்தின் கீழ் வருவார்களா? நவம்பர் 3, 2025 அன்று மோடி அரசு 8வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்தின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை அறிவித்ததிலிருந்து, இந்தக் கேள்வி லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நிதிச் சட்டம், 2025, ஏற்கனவே உள்ள ஓய்வூதிய விதிகளை சரிபார்த்த பிறகு, பழைய மற்றும் புதிய ஓய்வூதியதாரர்களிடையே வேறுபாடு உருவாக்கப்படலாம் என்ற ஊகம் சில பிரிவுகளில் உருவாகிய பிறகு இந்த கவலை இன்னும் அதிகரித்தது.
மக்களவையில், ஒரு உறுப்பினர் குறிப்பாக, “டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஓய்வு பெற்ற மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், 8வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்தின் கீழ் தங்கள் ஓய்வூதிய திருத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார்களா?” என்று கேட்டார். ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அவர்களின் ஓய்வு தேதி மற்றும் 8வது ஊதியக்குழுவின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் சாத்தியமான வேறுபாடு குறித்த பரந்த கேள்விகளின் ஒரு பகுதியாக இது இருந்தது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
மக்களவையில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, அரசின் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தினார். "மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியம் போன்றவற்றில் தனது பரிந்துரைகளை வழங்க 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு அதிகாரம் உள்ளது" என்று அரசாங்கம் கூறியது. அதாவது 8வது சம்பள ஆணையத்தின் கட்டளையில் ஊதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுடன் ஓய்வூதியமும் தெளிவாக அடங்கும்.
"நிதிச் சட்டம், 2025 இன் பகுதி-IV, ஓய்வூதிய பொறுப்புகளை நிர்வகிக்கும் தற்போதைய மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள் மற்றும் கொள்கைகளை சரிபார்த்துள்ளது... மேலும் தற்போதுள்ள சிவில் அல்லது பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களை மாற்றவோ திருத்தவோ இல்லை" என்றும் நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியது.
ஓய்வூதியம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 மற்றும் மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (அசாதாரண ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2023 ஆகியவற்றின் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன என்று அரசாங்கம் மேலும் கூறியது. ஊதிய ஆணையத்தின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு பிறப்பிக்கும் பொதுவான உத்தரவுகள் மூலம் ஓய்வூதியத்தில் திருத்தங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 8வது ஊதியக்குழு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, நிதிச் சட்டம் 2025 நிறைவேற்றப்பட்ட உடனேயே ஓய்வூதியதாரர்களிடையே பதட்டம் தொடங்கியது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றொரு முக்கிய விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சம்பளக் கணக்கீடு என்று நாட்டில் ஒரு புதிய சைபர் மோசடி பரவி வருகிறது. இந்த மோசடியால் மக்களின் வங்கிக் கணக்குகள் காலியாகும் ஆபத்தும் உள்ளது. இந்த மோசடி குறிப்பாக அரசு ஊழியர்களை குறிவைப்பதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. 8வது சம்பளக் கமிஷனைச் சுற்றியுள்ள சலசலப்பைப் பயன்படுத்தி, சைபர் குற்றவாளிகள் சம்பள உயர்வுகள் பற்றிய விவரங்கள் பற்றி கூறிவதாக உறுதியளித்து மக்களை மோசடி பக்கம் ஈர்க்கின்றனர்.
மோசடி செய்பவர்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்திகளை அனுப்புகிறார்கள். ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் செய்தால், 8வது ஊதியக்குழுவிற்கு பிறகு சம்பள திருத்தம் எப்படி இருக்கும் என ஊழியர்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம் என்று செய்தி கூறுகிறது. செய்தியுடன் ஒரு APK ஃபைல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்த இந்த ஃபைலுக்கு பெரும்பாலும் “Salary Calculator” போன்ற பெயர்கள் அளிக்கப்படுகின்றன.
