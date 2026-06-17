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8வது ஊதியக்குழு: பணிக்கொடை வரம்பை ரூ. 50 லட்சமாக உயர்த்த கோரிக்கை

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:07 PM IST

8th Pay Commission Latest News: இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பை ரூ. 50 லட்சமாக உயர்த்த வலியுறுத்தி வருகிறது.

8th Pay Commission: பல்வேறு அரசு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் பணிக்கொடை (gratuity) விதிமுறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவருமாறு வலியுறுத்தி வருகின்றன.

Central Government Employees1/9

மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

இந்த பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், ஏராளமான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் பயனடைவார்கள். இது குறித்த விவரங்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

Gratuity Rules2/9

பணிக்கொடைக்கான தகுதி

தற்போதைய மத்திய அரசு வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஒரு ஊழியர் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் வழக்கமான பணியை நிறைவு செய்து ஓய்வு பெறும்போது பணிக்கொடை பெறத் தகுதி பெறுகிறார். தற்போது, ​​அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பணிக்கொடை கணக்கிடப்படுகிறது. இதற்கான அதிகபட்ச வரம்பு ரூ. 25 லட்சம் (ஊழியரின் ஊதியத்தைப் போல 16.5 மடங்கு) என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

8th Pay Commission3/9

8-வது ஊதியக் குழு

இருப்பினும், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் ஊதியக் கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, ​​தற்போதைய வரம்பு போதுமானதாக இல்லை என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. இதன் விளைவாக, பல அமைப்புகள் 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் புதிய முன்மொழிவுகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன.

IRTSA to 8th Pay Commission4/9

இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம்

இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பை ரூ. 50 லட்சமாக உயர்த்த வலியுறுத்தி வருகிறது. நீண்ட காலம் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு நியாயமான பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், தற்போதைய முறையை விட அதிக சாதகமான கணக்கீட்டு முறையை இச்சங்கம் முன்மொழிகிறது. மேலும், பணிக்காலத்தின் அடிப்படையில் இறப்புக்கான பணிக்கொடையை (death gratuity) உயர்த்துமாறும் அது பரிந்துரைக்கிறது.

RSCWS to 8th Pay Commission5/9

ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம்

அதேவேளையில், ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கம் (RSCWS), அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பை அவ்வப்போது திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. ஊழியர்களுக்கு உண்மையான பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப பணிக்கொடை வரம்பு மாற்றப்பட வேண்டும் என்று இவ்வமைப்பு வாதிடுகிறது. மேலும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS), புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றில் பணிக்கொடை விதிமுறைகளை ஒரு சீரான நிலைக்குக் கொண்டுவருமாறும் அது கோருகிறது.

NC JCM to 8th Pay Commission6/9

தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பு

மிக முக்கியமான முன்மொழிவு 'தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பு' (NC-JCM)-இன் ஊழியர் தரப்பிலிருந்து வந்துள்ளது. இவ்வமைப்பு அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பை நேரடியாக ரூ. 75 லட்சமாக உயர்த்தக் கோரியது. மேலும், 30 நாட்களுக்குப் பதிலாக 25 வேலை நாட்களின் அடிப்படையில் பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுமாறும் அவர்கள் பரிந்துரைத்தனர். இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்களும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இணையான பலன்களைப் பெற முடியும் என்று அவர்கள் வாதிட்டனர்.

Gratuity Limit7/9

அதிக பணிக்கொடைக்கான வாய்ப்பு

தற்போதைய 16.5 மடங்கு சம்பள வரம்பு முறையான பலன்களை மறுப்பதோடு பணிக்கொடையையும் (gratuity) கட்டுப்படுத்துவதாகக் கூறி, அந்த வரம்பை நீக்க வேண்டும் என்றும் அந்த அமைப்பு வலியுறுத்தியது. இக்கோரிக்கைகளில் சில ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வுக்காலத்தில் முன்பை விட மிக அதிக அளவிலான பணிக்கொடையைப் பெறக்கூடும். 

Central Government Employees8/9

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மை

இது நீண்ட காலம் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் நேரடியாகப் பயனளிக்கும். வரும் ஆண்டுகளில் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கக்கூடிய 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் மீது இப்போது அனைவரின் கவனமும் திரும்பியுள்ளது.

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பொறுப்புத் துறப்பு

இந்தப் பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகிறது.

 

TAGS:
8th Pay Commission
Gratuity

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