8வது ஊதியக்குழுவில் 5 பதவி உயர்வுகள் கேரண்டி? அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து சர்ப்ரைஸ்!!

8th Pay Commission Promotions: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அற்புதமான அப்டேட் ஒன்று உள்ளது. இனி 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களுக்கு 5 பதவி உயர்வுகள் உறுதியாக்ககூடும். முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission Latest News: புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய கவுன்சில் (பணியாளர்கள் தரப்பு) கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புகளின் (NC-JCM) கூட்டத்தில், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம், பதவி உயர்வு கொள்கை மற்றும் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுகள் குறித்து ஒருமித்த கருத்தை எட்ட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த கூட்டத்தின் அறிக்கை 8வது ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
பிப்ரவரி 25 புதன்கிழமை புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய கவுன்சில் (பணியாளர்கள் தரப்பு) கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புகளின் (NC-JCM) கூட்டத்தில், சம்பளம், பதவி உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான பல முக்கிய பிரச்சினைகள் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டன. பாதுகாப்பு, ரயில்வே மற்றும் தபால் துறை உட்பட பல ஊழியர் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். இந்த முறை, சம்பளக் குழு ஊழியர்களின் தொழில் வளர்ச்சியில் குறிப்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அமைப்புகள் தெளிவாகக் கூறின.
ஒவ்வொரு மத்திய அரசு ஊழியருக்கும் அவர்களின் சேவைக் காலத்தில் குறைந்தது ஐந்து பதவி உயர்வுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதனால் ஊழியர்கள் பல ஆண்டுகளாக இளைய மட்டத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் பிரச்சினையை நீக்க முடியும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.
அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் பதவி உயர்வு குறித்து என்ன விவாதிக்கப்பட்டது? அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் சி. ஸ்ரீகுமார் கூறுகையில், 'குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம், பதவி உயர்வு கொள்கை மற்றும் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுகள் குறித்து ஒருமித்த கருத்தை எட்ட முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அடுத்த 10-15 நாட்களில், அனைத்து அமைப்புகளும் தங்கள் கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கும். அதன் அடிப்படையில் ஒரு பொதுவான குறிப்பாணை தயாரிக்கப்படும். எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் அவர்களிடம் இந்த குறிப்பாணை சமர்ப்பிக்கப்படும். மார்ச் 10 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு நடைபெறும் கூட்டத்தில் இது இறுதி செய்யப்படும்.' என்றார்.
குடும்ப அலகு பிரச்சினை கூட்டத்தில் எழுப்பப்பட்டது! குடும்ப அலகு அளவை அதிகரிப்பது பற்றிய பிரச்சினையும் வலுவாக எழுப்பப்பட்டது. தற்போது, சம்பளத்தை நிர்ணயிக்கும் போது மூன்று குடும்ப அலகுகள் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் பெற்றோர்களையும் சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இதை ஐந்தாக அதிகரிக்க அமைப்புகள் கோரியுள்ளன. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் பொறுப்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு இது அவசியமாகக் கருதப்பட்டது.
ஊதிய ஏற்றத்தாழ்வு குறித்தும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவில் அதிகபட்ச அடிப்படை ஊதியம் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை விட 13 மடங்கு அதிகமாகும். இடைவெளியைக் குறைக்க இதை 10 மடங்காகக் குறைக்க ஒரு திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
NPS, UPS மற்றும் OPS குறித்தும் விவாதங்கள் நடந்தன. ஓய்வூதியம் குறித்தும் ஊழியர்கள் தெளிவான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினர். தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அவர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.
CGHS வசதிகள் இல்லாத நகரங்களில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகையை ₹1,000 முதல் ₹20,000 வரை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரினர்.
எட்டாவது ஊதியக் குழு தொடர்பாக ஊழியர் அமைப்புகள் அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளன என்பதை இது தெளிவாகக் குறிக்கிறது. மார்ச் 10 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள கூட்டத்தின் மீது அனைவரின் கவனமும் உள்ளது. அதில் ஐந்து பதவி உயர்வுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்த எதிர்கால நடவடிக்கைள் பற்றிய குறிப்பு தெளிவாகும் என நம்பப்படுகின்றது.
எட்டாவது ஊதியக் குழு 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள், 69 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் மீது நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆகையால், அதன் செயல்பாட்டிற்காக மக்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.