8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு பயணப்படியில் 25%-35% ஏற்றம், எகிறப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய அப்டேட். முக்கிய படியில் அதிகரிப்பு ஏற்படவுள்ளது. இதனால் மொத்த சம்பளத்தில் ஏற்றம் ஏற்படும். இதை பற்றி முழுமையாக காணலாம்.
நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். வெகு விரைவில் அவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி கிடைக்கக்கூடும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
அனைத்து ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், சம்பள உயர்வு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) பற்றிய எதிர்பார்ப்பில் உள்ளார்கள். இவற்றை பற்றிய பல அறிக்கைகளும் விவாதங்களும் வெளியாகி வருகின்றன. இருப்பினும், பெரும்பாலானோர் கவனிக்கத் தவறிய ஒரு குறிப்பிட்ட அலவன்ஸ் உள்ளது. ஒரு ஊழியரின் வங்கிக் கணக்கில் மாதச் சம்பளமாக வரவு வைக்கப்படும் உண்மையான தொகையைத் தீர்மானிப்பதில் இந்த அலவன்ஸ் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
அந்த சிறப்பு அலவன்ஸ் 'போக்குவரத்துப்படி' (Transport Allowance). இந்தப் போக்குவரத்துப்படியில் (TPTA) ஏற்படும் மாற்றங்களின் அடிப்படையில், ஊழியர்களின் 'கையில் கிடைக்கும்' சம்பளம் எவ்வாறு கூடுகிறது அல்லது குறைகிறது என்பதை பற்றி இங்கே காணலாம்.
போக்குவரத்துப்படிக்கான முழுமையான கணக்கீடு என்ன? வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்குப் பயணம் செய்வதற்கான செலவை ஈடுகட்டும் வகையில், அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு ஒரு படியை வழங்குகிறது. இதுவே 'போக்குவரத்துப்படி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தப் படியின் அளவு, அந்த ஊழியர் வசிக்கும் நகரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
தற்போது, இந்தப் படியானது அகவிலைப்படியுடன் (DA) இணைத்தே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி எதிர்பார்க்கப்படுவதைப் போலவே, அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) உயர்த்தப்பட்டால், போக்குவரத்துப்படிக்கான அடிப்படை மதிப்பும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தற்போதுள்ள 2.57 ஆக உள்ளது. இது 3.68 வரை உயர்த்தப்படக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். இந்தச் சூழல் உண்மையாகும் பட்சத்தில், தற்போது ₹18,000 ஆக உள்ள அடிப்படை ஊதியம், ₹26,000 ஆக உயரக்கூடும். அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் உயர்வு என்பது சங்கிலித் தொடர் விளைவை ஏற்படுத்துவதால், அது மற்ற பல்வேறு படிகள் மீதும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதாவது, ஒட்டுமொத்த சம்பளத் தொகுப்பிலும் கணிசமான வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம்.
இதனால் யார் அதிகம் பயனடைவார்கள்? எவ்வளவு பயனடைவார்கள்? டெல்லி, மும்பை மற்றும் சென்னை போன்ற முக்கிய பெருநகரங்களில் வசிக்கும் ஊழியர்கள், சிறிய நகரங்களில் வசிப்பவர்களைக் காட்டிலும் தங்கள் படிகளில் (allowances) அதிக அளவிலான உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.
மேலும், போக்குவரத்துப் படி விகிதங்கள் குறிப்பிட்ட ஊதிய நிலைகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, 3 முதல் 8 வரையிலான ஊதிய நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், 1 மற்றும் 2-ஆம் நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களின் படிகளில் சற்று குறைவான வளர்ச்சியே இருக்கும்.
கூடுதலாக, கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அகவிலைப்படியில் (DA) ஏற்படும் உயர்வு, போக்குவரத்துப் படியிலும் ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. தற்போது, அகவிலைப்படி ஏற்கனவே 50% என்ற அளவைக் கடந்துவிட்டது. இதன் விளைவாக, பல்வேறு படிகள் ஏற்கனவே மேல்நோக்கிய திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளன. இந்தச் சூழலில், 8-வது ஊதியக் குழுவானது போக்குவரத்துப் படி வரம்புகளில் 25% முதல் 35% வரையிலான உயர்வை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.